Mitropolitul Andrei: Predică la sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil | 2025

nov. 8, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund, cu prilejul hramului.

