Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: Predică la sfințirea Așezământului de copii din Parohia Cornești

oct. 7, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit marți, 7 octombrie 2025, cu prilejul sfințirii Așezământului de copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” din cadrul Parohiei Ortodoxe Cornești, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.

Mai multe