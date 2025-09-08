Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Rugăciune și muncă” | Predică la Praznicul Nașterii Maicii Domnului 2025

sept. 8, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie 2025, la Mănăstirea Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului.

Mai multe