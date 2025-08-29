Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Să fim stăruitori în promovarea binelui” | Predică la Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul | 2025

aug. 29, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, vineri, 29 august 2025, la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Mai multe