Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Samarineanul milostiv” | Predică la Duminica a 25-a după Rusalii | 2025

nov. 16, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în  Duminica a 25-a după Rusalii (a samarineanului milostiv), 16 noiembrie 2025, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cornești, Protopopiatul Gherla, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate.

Mai multe