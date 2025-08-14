Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: „Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi”

aug. 14, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit joi, 14 august 2025, la finalul Vecerniei cu Litie de la mănăstirea Nicula.

