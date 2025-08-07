Radio Renașterea

Mitropolitul Andrei: Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria, două lumini care ne călăuzesc calea

aug. 7, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Mănăstirea Sihăstria cu prilejul Proclamării locale a canonizării Sfinților Cleopa și Paisie, 7 august 2025

