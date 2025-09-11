Mitropolitul Andrei va sluji de Înălțarea Sfintei Cruci la Mănăstirea Cășiel

Duminică, 14 septembrie 2025, la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, credincioșii sunt așteptați la Mănăstirea Cășiel, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

De la ora 10:00, pe altarul de vară al mănăstirii, Părintele Mitropolit va săvârși Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de clerici. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul maicilor de la Mănăstirea Cășiel.

Obștea mănăstirii îi invită pe toți credincioșii să ia parte la sărbătoare, pentru a se bucura împreună de comuniunea rugăciunii și de binecuvântarea praznicului.

Scurt istoric

Mănăstirea Cășiel a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu, pe pământul părinților săi. A fost cruţată de la distrugere în perioada împăratului Iosif al II-lea, atunci când multe mănăstiri ortodoxe din Ardeal au fost desființate. Biserica inițială a ars în 1823, fiind refăcută de localnici, dar s-a prăbușit în iarna anului 1925, sub povara zăpezii. În primăvara aceluiași an, credincioșii au cumpărat actuala biserică de lemn din satul Canci (astăzi Dumbrăveni, jud. Bistrița-Năsăud), monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea.

După o perioadă lungă în care a funcționat ca biserică de sat, în 1991 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat reînființarea Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” – Cășiel, ca mănăstire de maici. Trei ani mai târziu, vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania a sfințit paraclisul cu hramul „Buna Vestire”.

Astăzi, obștea numără 31 de maici, sub îndrumarea stareței stavrofora Varvara Georgiu și a duhovnicului protosinghelul Serafim Bădilă. Pe lângă programul liturgic, maicile se ocupă de activități administrative și de confecționarea de veșminte preoțești.

Mănăstirea păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci, precum și o raclă cu părticele din moaștele mai multor sfinți.