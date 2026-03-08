Mitropolitul Andrei va sluji la hramul Mănăstirii Memorialul Gherla. Conferință pr. Constantin Necula

Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla își va sărbători luni, 9 martie 2026, hramul, în ziua de prăznuire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia. Sfânta Liturghie arhierească va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei vor fi pomeniți atât Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, cât și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. La final va fi săvârșită o slujbă de pomenire pentru foștii deținuți politici, urmată de evocări dedicate memoriei acestora.

Manifestările au loc în cadrul Zilelor Memorialului Gherla, eveniment religios și cultural aflat la cea de-a IX-a ediție, desfășurat în perioada 7–10 martie 2026, cu binecuvântarea și participarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei.

În aceeași zi, de la ora 19:00, va avea loc conferința „Mărturisind prin Cruce”, susținută de părintele profesor Constantin Necula. Întâlnirea este dedicată semnificației duhovnicești a suferinței mărturisitoare și rolului Crucii în viața creștinului, în contextul cinstirii martirilor din temnițele comuniste.

Conferința va fi moderată de Andreea Dăncilă Ineoan și se va desfășura la Restaurantul Escape Events din Gherla, iar intrarea este liberă.

Zilele Memorialului Gherla continuă și marți, 10 martie, cu proiecția filmului documentar „Lumina de la Colciu”, realizat de părintele Ionuț Coconu și Cornel Pîrscoveanu, dedicat vieții și mărturiei Cuviosului Dionisie Vatopedinul.