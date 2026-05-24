Mitropolitul Clujului a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Spania

În Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Protopopiatul Madrid Est, Spania.

Cu acest prilej, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor restrâns de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului, preotul Ioan Buftea, și parohul din Alcalá de Henares, preotul Adrian Pintea.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Toată creștinătatea să fie una”, pornind de la versetele scripturistice: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17, 21)

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre însemnătatea Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și despre rolul acestora în apărarea dreptei credințe.

„Primul Sinod Ecumenic s-a întrunit la Niceea în anul 325 după Hristos. L-a întrunit acolo Sfântul Împărat Constantin și părinții din toată lumea s-au adunat la primul Sinod Ecumenic. Ce se întâmplase? S-au ivit unii care spuneau că Domnul Hristos nu-i Dumnezeu adevărat. Este important El, dar nu-i Dumnezeu adevărat. Și atunci Sfinții Părinți, ca să nu se deruteze creștinătatea, în anul 325, s-au adunat la Niceea și au alcătuit prima parte a Crezului, spunând ceea ce spunem și noi la orice liturghie: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii”. Lucrul acesta l-au spus părinții la Sinodul I Ecumenic. Lucrul acesta îl spunem și noi, a afirmat ierarhul.

În continuare, Mitropolitul Clujului a subliniat că rugăciunea Mântuitorului Hristos pentru unitatea credincioșilor rămâne o chemare actuală pentru întreaga creștinătate.

„Nu numai atunci, iubiți frați și surori, au fost necazuri, au fost și după aceea. Că dacă n-ar fi fost probleme în lume, astăzi noi toți am fi una. Și ortodocșii, și catolicii, și neoprotestanții, toți câți cred în Hristos ar trebui să fie una. Așa S-a rugat Domnul Iisus Hristos Tatălui: ca toți să fie una. Și spune de ce: „Pentru ca lumea, lumea aceasta, lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. Adică lumea să nu se deruteze și să nu se întrebe de ce sunt unii ortodocși și alții catolici, alții protestanți, alții neoprotestanți. Dacă toți ar fi una, lumea mai ușor s-ar converti, mai ușor ar veni la biserică, mai ușor ar împlini Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a arătat că învățătura și mărturisirea de credință formulate la Sinodul I Ecumenic rămân temelia credinței creștine și astăzi.

„Când vom reveni buni, noi ortodocșii, cu catolicii, cu protestanții, cu neoprotestanții, toți cei ce credem în Domnul Iisus Hristos. Ori lucrul acesta îl învățăm în duminica aceasta, în care este prăznuit primul Sinod Ecumenic, sinod la care Sfinții Părinți i-au îndreptat pe cei ce au greșit și au alcătuit prima parte a Crezului, ca noi, creștinii, să credem corect și să-L preamărim pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce este și Dumnezeu și om”, a spus ierarhul.

În calitate de gazdă, la finalul slujbei, preotul paroh Adrian Pintea i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, comunitatea românească ortodoxă din Alcalá de Henares primindu-l cu multă dragoste și bucurie.

În semn de prețuire și recunoștință, apreciind întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Părintele Mitropolit Andrei i-a conferit părintelui paroh Adrian Pintea Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

Vizita ierarhului în Episcopia Spaniei și Portugaliei a fost prilejuită de sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Madrid, eveniment solemn care a avut loc sâmbătă, 23 mai 2026.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares (Spania) a fost înființată în anul 2001, ca răspuns la nevoile spirituale ale comunității românești ortodoxe din această zonă, fiind printre primele parohii ortodoxe românești din Spania. Din punct de vedere administrativ-bisericesc, parohia se află sub jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Începând cu data de 1 mai 2003 și până în prezent, comunitatea parohială este păstorită de părintele Adrian Valerian Pintea.

Până la edificarea bisericii, vreme de mai mulți ani, slujbele au fost oficiate într-o capelă pusă la dispoziție de Episcopia Catolică din Alcalá de Henares, prin bunăvoința episcopului Jesús Catalá Ibáñez.

Odată cu creșterea numărului de credincioși ortodocși români din această zonă, comunitatea parohială a început demersurile pentru obținerea unui teren destinat construirii unui lăcaș de cult propriu. În urma colaborării cu autoritățile locale și a implicării credincioșilor, în data de 30 octombrie 2007 a fost semnată convenția prin care Primăria orașului Alcalá de Henares a concesionat parohiei un teren de aproximativ 1700 de metri pătrați pentru construirea bisericii.

În data de 25 mai 2008, pe terenul destinat noii biserici, în prezența a peste 3000 de credincioși, a fost hirotonit și instalat primul episcop ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Timotei Lauran.

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 21 decembrie 2008 de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența autorităților locale. Lucrările de construcție ale bisericii și centrului parohial au început în luna septembrie a anului 2010, iar în data de 18 martie 2018, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a săvârșit prima Sfântă Liturghie în noua biserică. De asemenea, centrul social și casa parohială sunt amenajate și date în folosință.

Ansamblul parohial cuprinde biserica, centrul social și casa parohială, realizate în cea mai mare parte prin contribuția și jertfelnicia credincioșilor români din comunitate. În anul 2019, ansamblul parohial a primit premiul de arhitectură al orașului Alcalá de Henares.

În anul 2022, biserica a fost împodobită cu un iconostas, urmând să fie realizată pictura interioară în tehnica frescă.

„Este o bucurie a comunității noastre ortodoxe că, din cei peste 2.100.000 € investiți până acum, doar 107.300 € au reprezentat ajutor din partea statului român, cu mijlocirea Preasfințitului Părinte Timotei, iar restul de aproximativ 2.000.000 € reprezintă donațiile credincioșilor noștri”, a spus părintele paroh Adrian Pintea.

Parohia se bucură de o bună colaborare atât cu autoritățile locale, cât și cu Episcopia Catolică din Alcalá de Henares, implicându-se activ în dialogul ecumenic și în viața socială a comunității.

De asemenea, parohia desfășoară activități sociale și catehetice dedicate sprijinirii credincioșilor aflați în dificultate, precum și educării tinerilor și copiilor din comunitatea românească.

„În plan social, am încercat să-i sprijinim pe credincioșii parohiei noastre aflați în dificultăți materiale, pe cei care nu au avut posibilitatea să se întoarcă în țară, să-și plătească chiria sau să-și găsească un loc de muncă ori, în cazuri mai grave, să-i repatriem pe cei trecuți la cele veșnice”, a declarat părintele paroh.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ana Cecilia Pintea / Parohia Ortodoxă Română din Alcalá de Henares