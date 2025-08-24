Mitropolitul Clujului a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Viena, Austria

În Duminica a 11-a după Rusalii (a datornicului nemilostiv), 24 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a slujit în Parohia Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere” din Viena, Austria.

Cu acest prilej, în Biserica „Învierea Domnului“ și „Sfântul Apostol Andrei” din Viena, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, parohul bisericii din Viena – preotul Nicolae Dura, precum și preoții slujitori Mircea Morar și Viorel Barbu.

Pornind de la pericopa evanghelică a datornicului nemilostiv, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Datoria de a ierta”, pornind de la versetele: „Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori? Zis-a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte” (Matei 18, 21-22). Ierarhul a vorbit despre virtutea iertării și datoria fundamentală a creștinului de a ierta greșelile semenilor noștri.

„Evanghelia de astăzi ne învață să iertăm, să iertăm pentru că iertând ne iartă și nouă Dumnezeu; mai mult decât atât, iertându-i pe cei din jurul nostru, îi putem aduce pe calea cea bună”, a spus Mitropolitul Andrei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial, dirijat de prof. Georgel Popa.

La finalul slujbei, preotul paroh Nicolae Dura i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, comunitatea românească ortodoxă din Viena primindu-l cu multă bucurie.

„Slavă Preamilostivului Dumnezeu, Cel în Treime preamărit, și mulțumiri Părintelui Mitropolit Andrei și însoțitorilor pentru această slujbă și slujire minunată, hrană și întremare pe cărarea mântuirii”, a spus parohul.

În semn de prețuire și recunoștință, Părintele Mitropolit Andrei i-a conferit părintelui Nicolae Dura Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. De asemenea, ierarhul i-a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți și le-a oferit iconițe cu Maica Domnului de la Nicula, iar copiilor și tinerilor le-a dăruit cărți duhovnicești.

În după-amiaza aceleiași zile, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a închinat în Catedrala ortodoxă rusă din Viena și în Domul „Sfântul Ștefan”, unde se păstrează capul Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere” din Viena își are originile la începutul secolului al XX-lea, odată cu înființarea capelei din Palatul Dietrichstein – Löwelstrasse 8, primul sfânt lăcaș al românilor din capitala Austriei. În acest lăcaș, astăzi parte a Centrului religios-cultural „Dumitru Stăniloae”, au slujit patru patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și s-au închinat Regele Carol I, Regina Maria și Principesa Ileana.

În 2001, după eforturi considerabile, comunitatea a achiziționat un teren pe Simmeringer Hauptstrasse pentru zidirea unei biserici proprii. Noul lăcaș de cult, cu hramurile „Învierea Domnului” și „Sfântul Apostol Andrei”, a fost sfințit la 14 iunie 2009 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi. Mai multe detalii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Biserica Ortodoxă Română din Viena