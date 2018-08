Mitropolitul Clujului, în mijlocul credincioșilor din străvechea parohie Bologa

Duminică, 12 august 2018, a fost o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea de creştini din Parohia Ortodoxă Bologa, Protopopiatul Huedin.

În mijlocul credincioşilor a fost prezent Înaltpresfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care a sfinţit noul iconostas din biserica parohială, a slujit Sfânta Liturghie şi a predicat. Din soborul slujitor au făcut parte: părintele Cristian Baciu – consilier administrativ, părintele Claudiu Grama – consilier eparhial, părintele Lupuţan Dan – protopopul Huedinului şi alţi preoţi.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei le-a vorbit celor prezenţui despre virtutea iertării şi despre modelul absolut de iubire şi de iertare care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne-a îndemnat să-i iubim şi să-i iertăm pe toţi, inclusiv pe vrăjmaşii noştri şi să aplicăm învăţătura Domnului din Evanghelia de astăzi. Totodată Înaltpreasfinţitul a amintit şi despre vrăjmăşia şi răutatea din ţara noastră, povăţuindu-ne să ne iertăm unii pe alţii şi să trăim în armonie.

Pentru întreaga activitate desfăşurată, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei i-a oferit părintelui Nicoară Florin rangul de iconom stavrofor.

În continuare Părintele Mitropolit a acordat distincţii bisericeşti şi diplome de aleasă cinstire, unor oameni de bine, care şi-a adus contribuţia la înfrumuseţarea sfintei biserici.

Parohia Ortodoxă Bologa este parte integrantă din Protopopiatul Ortodox Huedin şi este o comunitate creştină străveche.

Originile localităţii Bologa se pierd în negura timpului. În Antichitate era cunosută sub denumirea de Resculum iar mai târziu Grădişte. Satul s-a format în jurul castrului roman Resculum, construit pe vremea împăratului Traian, mărit şi modificat apoi pe vremea împăratului Hadrian. Aici au staţionat mai multe unităţi militare romane printre care: Cohors I Ulpia Brithonum militaria pia fidelis torquata civium Romanorum, apoi Cohors II Hispanorum equitata quingenaria, înlocuită de Cohors I Aelia Gaestatorum militaria şi apoi de Cohors II Hispanorum Scutata Cyrenaica equitata, după cum o dovedesc mai multe ţigle cu ştampilă , vase ceramice, fibule, opaiţe, 14 monede (denari şi sesterţi) din timpul împăraţilor Traian şi Hadrian. S-au mai găsit oale mici şi mari, străchini şi celebra ceaşcă dacică datând din secolul al III-lea lucrate în manieră dacică întrucât în acea perioadă efectivele romane erau completate şi prin recrutări din rândul populaţiei dacice rămasă pe loc.

Cele mai vechi urme arheologice de la Bologa datează de peste două mii de ani şi sunt topoarele de piatră descoperite la locul numit Drumul Găunos, acestora le urmează fragmentele de ceramică dacică (sec.I î.h.) găsite în locul numit Gradişte.

În sec. al XVIII-lea sa construit aici, de către nobili, o cetate pentru a putea controla valea Crişului Repede, cea mai veche menţiune documentară a ei datând din anul 1304, când e menţionată sub numele de Sebesvar sau Cetatea de pe Râul Repede. Între anii 1399 – 1424 Cetatea Bologa s-a aflat sub stăpânirea domnitorului Mircea cel Bătrân, din interes strategic, ca loc de refugiu. La baza dealului cetăţii a existat o biserică de lemn datând din secolul XVI dar care s-a năruit prin anii 70.

La începutul sec. al XIX-lea s-au deschis exploatările de piatră din Bologa, de unde provine această cunoscută piatră neagră. Mulţi locuitori au lucrat şi lucrează în continuare la carierele de piatră din zonă.

Pentru că ne aflăm în acest an jubileu, când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, trebuie să menţionăm că în anul 1918 se înfiinţează la Bologa Garda Naţională Bologa, condusă de Ioan Potra a Luchii, care a participat şi la Marea Unire de la Alba Iulia, împreună cu Ambrozie Petrişor, Ioan Petrişor şi alţi săteni.

După anul 1918 a fost construită aici o şcoală nouă şi un cămin cultural nou, unde aveau loc întrunirile Cercului Cultural al Astrei.

Actuala biserică parohială a fost construită între anii 1924-1932. Este o construcţie impunătoare, realizată în totalitate din piatră neagră de Henţ şi andezit cenuşiu din cariera Bologa. Are forma de cruce, avănd două abside laterale şi o absidă estică ce formează altarul, are o singură turlă amplasată pe pridvorul de la intrare. Are o lungime totală de 37 m, pe o lăţime de 17 m, înălţimea acoperişului este de 15 m iar turla ajunge la 25 m. Este acoperită cu ţiglă tip solzi iar turla cu tablă. Clopotele au fost confecţionate la fabrica Novosti din Timişoara în anul 1932. Clopotul vechii biserici de lemn a fost confiscat de către autorităţile austro-ungare şi transformate în muniţie.

Un lucru remarcabil legat de construcţia bisericii din Bologa, este faptul că au contribuit financiar oameni care nu avea nicio legătură directă cu satul: Octavian Goga, Vasile Goldiş precum şi protopopul martir Aurel Munteanu al Huedinului, care a donat suma de 5.000 lei.

Pictura interioară a fost realizată în anul 1999, în tehnica frescă, de pictorul bisericesc Viorel Nimigeanu.

Cel mai vechi preot care a slujit la Bologa şi al cărui nume îl cunoaştem este Ioan Petrişor (1859-1904). Din anul 1997 parohia Bologa este păstorită de Pc. Pr. Nicoară Florin, care desfăşoară aici bogate activităţi pastorale, misionare, sociale, culturale şi edilitare.

Pr. Lupuţan Dan-Ionuţ