Mitropolitul Nifon își sărbătorește ocrotitorul spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, își sărbătorește duminică ziua onomastică. Ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinției Sale şi al Eparhiei pe care o păstoreşte este Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului.

Studiile

Mitropolitul Nifon s-a născut în data de 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giurgiu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae. A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi 1959, Seminarul Teologic din Bucureşti (1959-1964), Institutul Universitar din Bucureşti (1964-1968).

De asemenea, a urmat cursurile de doctorat la acelaşi Institut, la disciplinele Vechiul Testament şi Limba Ebraică. Studiile postuniversitare le-a făcut la Universitatea King’s College din Londra, precum şi la Universitatea din Oxford (1971-1974).

În 1974 şi-a prezentat disertaţia cu tema: „O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament”, la Universitatea din Londra, obţinând titlul de Master of Theology. A urmat studii postuniversitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică şi la Universitatea din Geneva. Este doctor în Teologie cu teza „Cartea lui Miheia: teologie şi exegeză”, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea.

A îndeplinit numeroase misiuni: pedagog şi profesor la Seminarul Teologic din Bucureşti, documentarist principal, şef de serviciu, secretar al Sectorului Relaţii externe bisericeşti al Administraţiei Patriarhale.

Tunderea în monahism și hirotonia

În 8 mai 1980 a fost tuns în monahism (închinovat la mănăstirea Cernica), cu numele Nifon, iar câteva zile mai târziua fost hirotonit ierodiacon şi pe 15 mai 1980, ieromonah.

În 16 iulie 1980, a fost hirotesit arhimandrit. În 1 decembrie 1982 a fost numit consilier patriarhal la Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti, iar în 1 februarie 1983 i se încredinţează conducerea Mănăstirii Antim din Bucureşti. În 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând în continuare Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti.

În urma înfiinţării Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor (1993), a fost ales episcop al acesteia şi întronizat în 6 februarie 1994. În 14 decembrie 1999 a fost ales Arhiepiscop al Târgoviştei şi întronizat la 26 decembrie 1999. În 7 martie 2008, pentru bogata sa activitate, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitropolit ad personam.

Pe lângă activitatea pastoral-misionară şi administrativă, desfăşoară o impresionantă activitate ecumenică, între care amintim: participarea la Adunarea generală a Conferinţei Bisericilor Europene, la Adunările Generale Europene ale Federaţiei Mondiale a studenţilor creştini, Sri Lanka, Addis Abeba – Etiopia, Texas ş.a. De asemenea, a fost conducătorul delegaţiei Bisericii noastre la cea de a Vlll-a Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zimbabwe, 1998).

A făcut parte din numeroase delegaţii care au reprezentat Biserica noastră în străinătate, fiind membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox.

Lucrări și publicații

A publicat numeroase lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the EcumenicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation(1979), Ortodoxie şi Ecumenism.

De asemenea, a coordonat tipărirea volumelor dedicate Domnitorului Mihai Viteazul, precum și a altora teologice, culturale și istorice.

Printre publicațiile Înaltpreasfinției Sale se numără: Marea Pravilă a unităţii de credinţă şi de neam, Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc, Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe la împlinirea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod martir Constantin Brâncoveanu (2014) și Sf. Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc, Ortodoxia românească și înfăptuirea Marii Uniri și Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Costantinopolului și Mitropolitul Tării Românești.

De asemenea, este autorul a peste 100 articole și peste 70 studii în limba română și în limba engleză. A coordonat apariția a trei albume, 12 monografii, 27 de broșuri și 61 de volume. A participat la peste 100 de simpozioane, congrese, conferințe, colocvii sau întruniri naționale și internaționale, teologice, științifice și inter-creștine.

Mitropolitul Nifon este membru al comitetului redacţional al International Review of Mission – Geneva și a fost reprezentantul Patriarhiei Române în cadrul Comisiei Interortodoxe Speciale pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, eveniment istoric, care a avut loc în insula Creta din Grecia, în iunie 2016. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa este membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

A fost profesor şi, o perioadă, decan al Facultăţii de Teologie, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, membru în diferite asociaţii şi societăţi bisericeşti şi culturale.

Arhiepiscopul Nifon fost distins cu diferite diplome, ordine bisericeşti şi laice, dintre care amintim: Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Mare Ofiţer, acordat de Preşedintele României (2000); Ordinul Coroana României, în grad de Mare Ofiţer, oferit de Majestatea Sa Regele Mihai I (2014); Premiul Perpessicius, ex aequo, pentru iniţierea şi coordonarea retipăririi jubiliare a capodoperelor macariene, dar şi ca o recunoaştere a susţinerii actului cultural şi spiritual, oferit de Muzeul Naţional al Literaturii Române (2011), precum și Premiul Opera Omnia din partea Universității Valahia din Târgoviște (2019).

Vezi biografia integrală pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei!

Foto credit: Basilica.ro