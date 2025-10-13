Moaștele Sf. Grigorie Palama au ajuns la Iași: Este prima dată când ies din Tesalonic

O delegație de la Tesalonic, Grecia, condusă de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului, a adus la Iași moaștele Sf. Grigorie Palama. Odorul a ajuns sâmbătă noapte, în jurul orelor 23:00.

Clericii eleni au fost întâmpinați la Aeroportul Internațional Iași de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu membri ai administrației eparhiale și ai autorităților locale.

Oaspeții și ierarhii locului au mers apoi la Catedrala Mitropolitană, unde fragmentul din moaștele sfântului ierarh a fost așezat spre cinstire lângă racla Sfintei Parascheva. La Catedrală, convoiul a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii sfântului lăcaș.

Sfântul care a influențat viața monahală a românilor

După slujba de mulțumire, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a precizat că moaștele sfântului ies pentru prima dată din Catedrala de la Tesalonic și vin pentru prima dată de acolo în România. Sfântul a fost „un mare apărător al dreptei credințe, un mare ascet pentru mulți ani în Sfântul Munte Athos”, a amintit Înaltpreasfinția Sa.

„Apărător al dreptei credințe în vremuri nu tocmai ușoare, luptând pentru marele Adevăr, și anume că omul, prin mila lui Dumnezeu, este binecuvântat de a se împărtăși cu lumina Sa necreată, omul are posibilitatea, prin mila lui Dumnezeu, să devină Dumnezeu după har, acesta fiind scopul fiecărui creștin, al celui care viețuiește în sfânta mănăstire sau a creștinului din lume, și anume, dobândirea Duhului Sfânt.”

„Sfântul Grigorie Palama a influențat foarte mult, prin ucenicii săi, viața monahală din teritoriile locuite de români. Mai întâi în zona de sud, în zona Olteniei, prin Sfântul Nicodim de la Tismana, apoi în Ardeal, și bineînțeles, aici în Moldova”, a mai menționat Părintele Mitropolit Teofan.

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit Mitropolitului Filoteu al Tesalonicului și întregii delegații din Grecia, care rămâne până la finalul pelerinajului.

Mitropolitul Tesalonicului, impresionat de pelerinii de la Iași

Mitropolitul Filoteu a mulțumit pentru invitația de a participa la Pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași, invitați pe care a descris-o ca „o dovadă a iubirii în Hristos pe care o au Bisericile surori între ele, în numele lui Hristos”.

„Vă mulțumim pentru că ne oferiți binecuvântarea și prilejul să ne închinăm la moaștele Sfintei Parascheva și să devenim și noi participanți la această mare minune a pelerinajului Sfintei, dimpreună cu toți închinătorii și pelerinii care vin să se închine la această sărbătoare”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Este o imagine emoționantă, izbitoare, imaginea pe care am avut-o venind și intrând în sfântul lăcaș, văzând rândul de pelerini, să vedem, așadar, mulțime multă de popor, de credincioși care așteaptă în timpul nopții și în condiții climatice nu tocmai potrivite, pentru multe ore, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.”

„Aceasta dovedește credința poporului dreptcredincios care se îndreaptă spre sfinți, cerând să primească har dumnezeiesc de la ei, cei care sunt casnicii și prietenii lui Dumnezeu”, a adăugat Părintele Mitropolit Filoteu.

„Ne bucurăm, de asemenea, că ne-ați oferit prilejul să se afle aici pentru prima dată o părticică din moaștele Sfântului Grigorie Palama. Este ocrotitor al cetății Tesalonicului împreună cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.”

„Este prima dată în istoria Bisericii și în istoria Bisericii din Tesalonic și a Sfântului Grigorie Palama când iese din Tesalonic și vine să binecuvinteze Biserica locală de aici, din Iași”, a mai precizat mitropolitul grec.

Moaștele trecute prin incendiu

Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, Catedrala din Tesalonic păstrează sfintele sale moaște. Ca și moaștele Sfintei Parascheva, și acestea au trecut printr-un incendiu fără să fie vătămate.

În 1890, a avut loc un incendiu care a distrus aproape tot orașul, catedrala și odoarele, printre care și o veche icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie. Dar racla de lemn în care erau moaștele Sfântului Grigorie Palama a fost atinsă de flăcări doar pe exterior. Interiorul a rămas intact, iar sfintele moaște au fost doar puțin afumate, ca mărturie peste veacuri a minunii.

Vezi aici mai multe imagini cu sosirea moaștelor la Iași.

Duminică, Sfânta Liturghie este oficiată în Catedrala Mitropolitană din Iași de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului și Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Duminică seara, de la ora 19.00, va avea loc, pe străzile din centrul orașului, tradiționala procesiune „Calea Sfinților”. Vezi programul pelerinajului aici.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci (foto deschidere)