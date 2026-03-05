Radio Renașterea

Eveniment | Activități parohiale

Moaștele Sfântului Dionisie Ignat vor fi aduse la Cluj-Napoca, la proiecția filmului „Lumina de la Colciu”

de | mart. 5, 2026

Credincioșii din Cluj-Napoca vor avea prilejul să se închine la moaștele Sfântului Dionisie Ignat, aduse cu ocazia unei seri duhovnicești organizate miercuri, 11 martie 2026, de la ora 18:00, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Evenimentul este organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca și cuprinde proiecția filmului documentar „Lumina de la Colciu – mărturii despre Sfântul Dionisie”, dedicat vieții și mărturiei duhovnicești a cunoscutului părinte athonit.

La întâlnire vor fi prezenți părintele Ionuț Coconu, producătorul filmului, și părintele Emil Sotiriu, ucenic al Sfântului Dionisie, care va împărtăși celor prezenți mărturii despre viața și lucrarea duhovnicească a sfântului athonit.

Cu acest prilej, cei prezenți vor avea bucuria de a participa la o seară de film athonit, de dialog și de întâlnire cu mărturia vie a credinței, în lumina experienței duhovnicești a Sfântului Dionisie Ignat.

📍 Aula Magna – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca
📅 Miercuri, 11 martie 2026
🕕 Ora 18:00

