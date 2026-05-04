Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, la Cluj-Napoca

mai 4, 2026

Credincioșii clujeni au avut prilejul de a se închina la moaștele Sfântul Gheorghe Pelerinul, care au poposit în după-amiaza zilei de luni, 4 mai 2026, la Cluj-Napoca. Racla cu sfintele moaște a fost adusă de o delegație a Mănăstirii Văratec, avându-l în frunte pe protosinghelul Ștefan Mihalachi, duhovnicul așezământului monahal.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, racla cu sfintele moaște a fost așezată spre închinare în curtea Reședinței Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Delegația a fost întâmpinată, în jurul orei 16:30, de eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, arhimandritul Simeon Pintea, alături de mai mulți clerici și angajați ai Centrului Eparhial, studenți și elevi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatea Babeș-Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, precum și de numeroși credincioși clujeni.

În timp ce credincioșii s-au rugat și s-au închinat în fața raclei cu sfintele moaște, corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de părintele profesor Petru Stanciu, a interpretat troparul Sfântul Gheorghe Pelerinul și alte cântări pascale specifice acestei perioade.

Printre credincioșii care s-au închinat s-au numărat și cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului: Părintele Mitropolit Andrei și Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul.

Racla cu sfintele moaște a rămas spre închinare până seara, urmând să se întoarcă marți, 5 mai, la Mănăstirea Văratec.

Popasul sfintelor moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul la Cluj-Napoca a fost prilejuit de întoarcerea delegației din Germania, unde, la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, racla cu sfintele moaște a poposit în perioada 1–3 mai, rămânând spre închinare vreme de trei zile, spre mângâierea sufletească a numeroșilor credincioși români.

Scurtă biografie

Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846, în localitatea Șugag, din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic.

A fost un om simplu, tată a cinci copii și păstor de vite, însă viața sa a fost luminată de o credință profundă, de smerenie și de o statornică râvnă pentru cele duhovnicești. A străbătut drumuri lungi în pelerinaj, ajungând până la Locurile Sfinte, iar prin cuvântul său blând și prin pilda vieții sale curate a îndemnat numeroși credincioși la rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu.

Pentru sfințenia vieții sale, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2018, cu zi de pomenire la 17 august. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc în data de 25 martie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iași, după oficierea Sfintei Liturghii, de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu paisprezece ierarhi. Viața detaliată a sfântului poate fi citită AICI

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului

 

 

