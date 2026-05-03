Actualitatea religioasă

Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul vor poposi la Cluj-Napoca

de | mai 3, 2026

Credincioșii clujeni vor avea prilejul de a se închina moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, care vor poposi pentru scurt timp la Cluj-Napoca, la întoarcerea delegației care le însoțește din Germania.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, moaștele vor fi așezate spre închinare în curtea Centrului Eparhial, la sediul Mitropoliei Clujului, din Piața Avram Iancu, nr. 18, luni, 4 mai, în jurul orei 16:00.

Momentul de rugăciune și cinstire va fi prilej de întărire sufletească pentru toți cei care vor dori să ia parte. Racla cu sfintele moaște este adusă de maicile de la Mănăstirea Văratec și de protosinghelul Ștefan Mihalachi.

Sfântul Gheorghe Pelerinul (1846–1916) a fost un om simplu, tată a cinci copii și păstor de vite, însă viața sa a fost marcată de o adâncă evlavie și de o râvnă deosebită pentru cele duhovnicești. A străbătut drumuri lungi în pelerinaj, ajungând până la Locurile Sfinte, iar prin cuvântul său blând și prin pilda vieții sale i-a îndemnat pe mulți la credință, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Pentru sfințenia vieții sale, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2018.

Credincioșii sunt așteptați să ia parte la acest binecuvântat popas duhovnicesc și să se închine cu evlavie sfintelor moaște ale unuia dintre cei mai apropiați de sufletul poporului român sfinți ai vremurilor mai noi.

Slujire arhierească și Sfințire de altar de vară în Sânmărtin

În Duminica a IV-a după Paști (a vindecării slăbănogului de la Vitezda), 3 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sânmărtin, județul...

Sfințirea capelei mortuare din Ardan

Sâmbătă, 2 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul comunității parohiale din Ardan, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul sfințirii capelei...