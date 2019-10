Mobilizare pentru salvarea bisericii din Săliștea Veche

Campania de restaurare a bisericii de lemn din Săliștea Veche a fost dezbătută joi, 10 octombrie, în cadrul ședinței lunare a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1.

O campanie vrednică de laudă, după cum o consideră însuși Înaltpreasafințitul Părinte Andrei, Arheipiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Maramureșului și Sălajului. În acest sens, la nivelul parohiilor din cele două protopopiate clujene va fi demarată, începând de duminică, 13 octombrie, o colectă în vederea adunării sumei necesare pentru demararea lucrărilor, iar în acest sens se estimează că e nevoie de aproximativ 2 miliarde de lei vechi. Preoții sunt invitați ca în mod benevol și fără nici o obligație să contribuie alături de enoriași la această acțiune de salvare a unui monument istoric, aflat în comuna Deușu, satul Săliștea Veche, ridicat în 1911 pe cheltuiala familiei Pavel Lupaș și cu ajutorul credincioșilor din localitate, după cum reiese din inscripția de pe iconostas. Cumpărată din Sânmărtin, biserica a trebuie refăcută după forma inițială. Din lemn, biserica are formă de navă și a fost așezată pe temelie de piatră. În 1956 a fost înlocuit acoperișul, iar în 1966 s-a intervenit asupra turnului în interior. Toate cheltuielile în acest sens au fost suportate de către credincioșii din comunitate. Ultima intervenție asupra bisericii s-a făcut în 1997, când zone ale acoperișului au fost acoperite cu tablă. În același an s-a efectuat un control, iar lăcașul de cult a fost clasat monument istoric de arhitectură 13 B 505. Altarul are o particularitate, având patru laturi și nu cinci, așa cum se obișnuiește la bisericile de lemn. În prezent, biserica se află în stare avansată de degradare, iar o mare parte a foilor de tablă montate în 1997 au fost dizlocate de vânt. De asemenea, structura s-a deformat și prezintă o înclinare vizibilă. În prezent, în zonă nu există decât 46 de suflete și o singură familie de tineri.

Inițiativa de refacere a acestei biserici îi aparține Părintelui Protopop Dan Hognogi, care a făcut demersurile necesare pe lângă autoritățile abilitate. Așa se face că la ședința de joi a fost prezent domnul Mihai Ursache, consilier superior în cadrul Prefecturii Județului Cluj, mai exact în Compartimentul de Informare și Relații Publice. Acesta a punctat pașii care trebuie făcuți până la intervenția propriu-zisă asupra edificiului, iar etapele sunt greoaie. Pentru a veni în sprijinul salvării acestei biserici, doar una din cele aproximativ 80 care se găsesc în aceeași situație aflate în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, va fi organizat, de către Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj și Consiliul Județean Cluj, cu binecuvântarea și deopotrivă participarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cu prilejul Anului omagial al satului românesc, un spectacol folcloric caritabil intitulat sugestiv ”Satul de odinioară”. Evenimentul va avea loc joi, 24 octombrie, începând cu ora 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Spectacolul va fi susținut de artiști consacrați și îi amintim în acest sens pe rapsodul Vasile Soporan din Frata, Vasile Rizea Șandorică din Valea Largă, Ansamblul Folcloric Studențesc „Mugurelul” al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Ștefan și Andrei Petreuș. Amfitrionul evenimentului va fi Grigore Sâmboan. Intrarea se va face pe bază de invitație, care poate fi procurată de la magazinele de obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Clujului.

Foto: Wikipedia