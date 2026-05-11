Modele internaționale de administrare pentru Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr”

Administrația Cimitirului Eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca a participat recent la TANEXPO Bologna 2026, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate domeniului funerar și managementului cimitirelor.

Prezența la acest forum mondial, care reunește experți și producători de top, face parte din strategia de modernizare a serviciilor oferite de eparhie, punând accent pe demnitatea spațiilor funerare și pe eficientizarea organizării acestora.

Pe parcursul celor trei zile ale expoziției, părintele Florin Ionuț Mărginean, administratorul Cimitirului Eparhial și parohul bisericii „Sfântul Lazăr”, a explorat soluții moderne de infrastructură și materiale noi, adaptate cerințelor actuale de dezvoltare urbană și peisagistică funerară.

Evenimentul a facilitat dialogul cu specialiști din diverse țări, oferind o perspectivă globală asupra modului în care cimitirele pot fi administrate pentru a deveni spații bine organizate, care să respecte memoria celor adormiți.

Pentru proiectele aflate în derulare la Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr”, această experiență reprezintă un pas important spre alinierea la standarde internaționale de îngrijire și administrare.

„Dezvoltarea acestui proiect continuă cu responsabilitate și atenție la detalii. Obiectivul nostru este de a oferi familiilor un spațiu al liniștii și al rugăciunii, păstrând nealterată identitatea creștină și misiunea fundamentală a acestui loc: rugăciune, respect și nădejde în Înviere”, au transmis reprezentanții administrației.

Prin participarea la astfel de evenimente de anvergură, Cimitirul Eparhial din Cluj-Napoca își reafirmă angajamentul de a oferi servicii funerare caracterizate prin seriozitate și respect față de suferința familiilor, transformând locul de odihnă într-un punct de reper pentru comunitatea locală.