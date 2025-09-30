Moment festiv: 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost marcată marți, 30 septembrie 2025, prin­tr-un moment festiv desfășurat în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din București. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit o slujbă de Te Deum la care a participat Preafericirea Sa, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanți ai unor instituții, precum și ostenitori din Administra­ția Patriarhală și de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La eveniment au participat și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În cadrul slujbei de Te Deum, au fost rostite rugăciuni de mulțu­mire pentru binefacerile revărsate asupra Părintelui Patriarh Daniel și pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei de Te Deum, Înaltpreasfințitul Părinte Arhi­episcop Atanasie a rostit un cuvânt de felicitare în care a evidențiat activitatea rodnică și multiplele realizări ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ierarhul a subliniat contri­buția deosebită a Preafericirii Sale la consolidarea misiunii Bisericii, la dezvoltarea lucrării pastorale și sociale, precum și la promovarea valorilor spirituale și culturale în societatea românească.

De asemenea, un cuvânt de felicitare a adresat și Președintele României, Nicușor-Daniel Dan. Cuvântul de felicitare al Președin­telui României a fost citit de Preasfin­țitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Vă felicit cu prilejul acestui moment important din viaţa Preafericirii Voastre şi a întregii Biserici Ortodoxe Române! Împlinirea a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, este cea mai potrivită ocazie de a celebra o slujire rodnică şi de a recunoaşte rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea noastră, prin întărirea credinţei, a speranţei şi a încrederii.

Dimensiunea sacră a Bisericii se reflectă în misiunea pe care-o asumă în viaţa publică. Această misiune nobilă a căpătat, sub îndrumarea Preafericirii Voastre, profunzime şi amploare. Biserica a devenit tot mai atentă la dilemele omului contemporan şi pregătită să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea în care trăim. Fără îndoială, traversăm o perioadă complicată, marcată de dificultăţi pe multiple paliere, dar mai ales de criza valorilor şi a reperelor autentice, care riscă să se răsfrângă asupra relaţiilor inter­umane, să afecteze legătura dintre cetăţeni şi instituţii. În acest context, Biserica a fost şi va fi mereu un reper moral şi etic, o punte de legătură între tradiţiile noastre spirituale şi provocările prezentului. Rolul Bisericii este să ne îndrume spre adevăr, respect, unitate, integritate şi iubire fraternă. În ultimii ani, marcaţi de pandemie, de război, de crize umanitare, Biserica a dat un exemplu de solidaritate şi a oferit ajutor concret semenilor defavorizaţi, marginalizaţi, victimelor violenţei şi exilului. Preafericirea Voastră aţi fost constant aproape de oameni, împărtăşindu-le suferinţele şi speranţele, întărindu-le credinţa prin permanenta invitaţie la dialog.

Cred că în momentele de tensiune socială, Biserica, prin glasul Preafericirii Voastre, poate fi un factor de echilibru care să îndemne la reconciliere. Astfel, putem să redescoperim lucrurile cu adevărat importante, care ne ajută să devenim puternici în faţa adversităţilor şi ne unesc în împlinirea binelui comun. Apreciez în mod deosebit susţinerea Preafericirii Voastre pentru tineri şi educaţie. Implicarea Bisericii în sprijinirea şcolii, în promovarea culturii şi în păstrarea patrimoniului spiritual al Ortodoxiei sunt contribuţii la construirea unei societăţi axate pe reconciliere, solidaritate şi caritate. Totodată, vă felicit pentru proiectele importante pe care Biserica Ortodoxă Română le-a finalizat în ultimii ani, cu un impact pozitiv asupra comunităţilor din ţară şi diasporă şi a identităţii naţionale. În mod special, finalizarea şi apropiata sfinţire a Catedralei Naţionale, închinată memoriei eroilor, simbolizând credinţa şi unitatea poporului român, va deveni un centru spiritual de referinţă, un simbol al continuităţii şi speranţei pentru generaţiile viitoare.

Sub îndrumarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a ajutat societatea să rămână unită şi să privească cu încredere spre calea europeană pe care România a ales-o. Este nevoie să continuăm împreună pe acest drum, cu responsabilitate şi înţelepciune, ca să construim un viitor stabil şi echilibrat, bazat pe valori autentice, respect şi cooperare.

Cu întregul respect pentru ceea ce reprezentaţi şi împliniţi în Biserica Ortodoxă Română, vă urez sănătate, putere şi ani îndelungaţi, spre a continua cu acelaşi devotament slujirea pentru oameni şi pentru România.

La mulţi ani binecuvântaţi, Preafericirea Voastră!

Nicușor-Daniel Dan,

Președintele României

La final, Patriarhul României a rostit un cuvânt de mulțumire:

„Astfel de zile, prilej de aniversare a slujirii Bisericii, ne îndeamnă să aducem slavă lui Dumnezeu și mulțu­mire pentru toate binefacerile primite. Mulțumim, de asemenea, Înalt­preasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru cuvântul său bogat, în care a sintetizat lucrările pe care le-am făcut împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul și cu credincioșii noștri, precum și cu toate instituțiile bise­ricești, centrale și locale. Totodată, mulțumim Președintelui României, care ne-a transmis un mesaj de recunoaștere a importanței Bisericii în societatea de astăzi și a echilibrului pe care aceasta îl aduce. Ne dorim să trăim într-o Europă a credinței și a valorilor creștine, iar de aceea, ne bucurăm de cooperarea cu instituțiile statului care sprijină Biserica, fiindcă și Biserica, la rândul său, ajută poporul român în viața sa cotidiană și, mai ales, pe calea mântuirii. Viața de pe pământ este o pregătire pentru viața veșnică, cerească. De aceea, aducem mulțumire Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților, rugându-i să ne dăruiască sănătate, bucurie, pace și ajutor în toate”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie i-a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea membrilor Sfântului Sinod și a tuturor celor prezenți, două icoane frumoase cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos și cu chipul Maicii Domnului, dar și un coș cu flori.

Sursă text: Filip Hristofor Cane / Ziarul Lumina și Basilica.ro

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro și Luigi Ivanciu / Ziarul Lumina