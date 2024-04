Monahul Damian Țâru se mâhnea când auzea pe cineva cârtind sau osândind pe aproapele

În altă zi, a întâlnit bătrânul un călugăr întristat. Deci, aflând pricina, s-a dus la chilie, a scris pe o foaie de hârtie câteva versete din Sfânta Scriptură şi câteva cuvinte de la Sfinţii Părinţi, apoi, întâlnindu-l, i-a zis:

– Primeşte, părinte, această mică reţetă duhovnicească, că îţi va fi de mare folos.

A zis bătrânul către ucenicul său:

– Părinte Nicodim, astă-noapte am citit viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca şi, adormind puţin, m-am trezit plângând în hohote.

A zis iarăşi ucenicului său:

– Când eram tânăr, mă supărau gândurile trupeşti. Iar într-o noapte, pe când mă rugam cu lacrimi, am aţipit puţin şi am auzit un glas: „De acum nu vei mai fi luptat de asemenea gânduri”. Din ceasul acela, cu darul lui Hristos, am odihnă.

Ne spunea părintele Nicodim şi acestea despre dascălul său:

– Părintele Damian nu suferea să audă pe cineva cârtind sau osândind pe aproapele. Dacă venea un frate la el şi începea a cârti şi a osândi, bătrânul lăsa capul în jos, se oprea din lucru şi ofta. Atunci fratele, văzând aceasta, se ruşina de cuvintele sale şi îşi cerea iertare.

