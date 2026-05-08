.Moștenirea spirituală a Parohiei Guga | Părintele Alexandu Ioan Circa

În anul 2026, dedicat de Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine și pomenirii sfintelor femei din calendar, privirea se îndreaptă firesc spre acele locuri în care credința nu este doar mărturisită, ci trăită în fiecare zi: în rugăciune, în jertfelnicie, în dragostea dintre oameni și în statornicia familiilor care Îl păstrează pe Dumnezeu în centrul vieții lor.

Un astfel de loc este satul Guga, o comunitate binecuvântată, în care viața parohială, tradiția și rostuirea creștină se împletesc într-un mod firesc, păstrând vie legătura dintre Biserică și sufletul satului românesc. Aici, în mijlocul credincioșilor, slujește părintele Alexandru Ioan Circa, un păstor care a înțeles că lucrarea preoțească se zidește, înainte de toate, prin apropiere de oameni, prin răbdare, prin dragoste și printr-o neobosită grijă față de comunitatea încredințată.

În dialogul purtat, părintele Alexandru Ioan Circa a vorbit despre rolul familiei creștine în lumea de astăzi: despre casă ca loc al rugăciunii, al iertării și al formării sufletești, acolo unde copiii învață primele lecții despre credință, bunătate și respect. Familia rămâne, în înțelegerea Bisericii, „mica biserică”, spațiul în care omul deprinde comuniunea și învață să trăiască nu doar pentru sine, ci și pentru celălalt.

Un loc aparte în această lucrare îl are femeia creștină — mama, bunica, soția, fiica — cea care, adesea discret, dar cu o putere tainică, ține aprinsă candela credinței în casă. Prin rugăciunea ei, prin răbdare, prin blândețe și prin exemplul vieții trăite în Hristos, femeia devine adesea temelia nevăzută pe care se sprijină familia și, de multe ori, întreaga comunitate.

Parohia Guga poartă, de altfel, o moștenire spirituală deosebită, cu rădăcini adânci în istoria locului, iar această continuitate a credinței se vede și astăzi în felul în care oamenii își păstrează rânduiala, dragostea pentru Biserică și respectul pentru valorile moștenite de la înaintași.

Din luna mai a anului 2022, de când a venit în mijlocul credincioșilor, părintele Alexandru Ioan Circa a coordonat un amplu proces de înnoire și înfrumusețare a vieții parohiale: lucrări de renovare la cele două biserici ale comunității, dar și edificarea noii case parohiale, binecuvântată anul acesta de Andrei Andreicuț. Sunt roade ale unei lucrări comune — preot și credincioși — unite prin aceeași dorință de a lăsa în urmă ceva trainic și frumos.

Poate că tocmai aici stă frumusețea satului românesc atunci când își păstrează sufletul viu: în comuniune, în credință și în puterea de a merge împreună, cu Dumnezeu înainte. Întâlnirea a fost una cu o mărturie vie despre felul în care credința poate continua să rodească în lume, chiar și într-o vreme a încercărilor și a grabei.

Familia creștină rămâne locul în care începe vindecarea lumii: prin iubire, prin jertfă, prin iertare și prin așezarea lui Dumnezeu în centrul vieții. Iar femeile credincioase — mame, bunici, soții și fiice — rămân, prin puterea lor tăcută și luminoasă, purtătoare ale acestei frumuseți care merge mai departe, din generație în generație.

