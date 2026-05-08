Interviul săptămânii

Moștenirea spirituală a Parohiei Guga | Părintele Alexandu Ioan Circa

de | mai 8, 2026

În anul 2026, dedicat de Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine și pomenirii sfintelor femei din calendar, privirea se îndreaptă firesc spre acele locuri în care credința nu este doar mărturisită, ci trăită în fiecare zi: în rugăciune, în jertfelnicie, în dragostea dintre oameni și în statornicia familiilor care Îl păstrează pe Dumnezeu în centrul vieții lor.

Un astfel de loc este satul Guga, o comunitate binecuvântată, în care viața parohială, tradiția și rostuirea creștină se împletesc într-un mod firesc, păstrând vie legătura dintre Biserică și sufletul satului românesc. Aici, în mijlocul credincioșilor, slujește părintele Alexandru Ioan Circa, un păstor care a înțeles că lucrarea preoțească se zidește, înainte de toate, prin apropiere de oameni, prin răbdare, prin dragoste și printr-o neobosită grijă față de comunitatea încredințată.

În dialogul purtat, părintele Alexandru Ioan Circa a vorbit despre rolul familiei creștine în lumea de astăzi: despre casă ca loc al rugăciunii, al iertării și al formării sufletești, acolo unde copiii învață primele lecții despre credință, bunătate și respect. Familia rămâne, în înțelegerea Bisericii, „mica biserică”, spațiul în care omul deprinde comuniunea și învață să trăiască nu doar pentru sine, ci și pentru celălalt.

Un loc aparte în această lucrare îl are femeia creștină — mama, bunica, soția, fiica — cea care, adesea discret, dar cu o putere tainică, ține aprinsă candela credinței în casă. Prin rugăciunea ei, prin răbdare, prin blândețe și prin exemplul vieții trăite în Hristos, femeia devine adesea temelia nevăzută pe care se sprijină familia și, de multe ori, întreaga comunitate.

Parohia Guga poartă, de altfel, o moștenire spirituală deosebită, cu rădăcini adânci în istoria locului, iar această continuitate a credinței se vede și astăzi în felul în care oamenii își păstrează rânduiala, dragostea pentru Biserică și respectul pentru valorile moștenite de la înaintași.

Din luna mai a anului 2022, de când a venit în mijlocul credincioșilor, părintele Alexandru Ioan Circa a coordonat un amplu proces de înnoire și înfrumusețare a vieții parohiale: lucrări de renovare la cele două biserici ale comunității, dar și edificarea noii case parohiale, binecuvântată anul acesta de Andrei Andreicuț. Sunt roade ale unei lucrări comune — preot și credincioși — unite prin aceeași dorință de a lăsa în urmă ceva trainic și frumos.

Poate că tocmai aici stă frumusețea satului românesc atunci când își păstrează sufletul viu: în comuniune, în credință și în puterea de a merge împreună, cu Dumnezeu înainte. Întâlnirea a fost una cu o mărturie vie despre felul în care credința poate continua să rodească în lume, chiar și într-o vreme a încercărilor și a grabei.

Familia creștină rămâne locul în care începe vindecarea lumii: prin iubire, prin jertfă, prin iertare și prin așezarea lui Dumnezeu în centrul vieții. Iar femeile credincioase — mame, bunici, soții și fiice — rămân, prin puterea lor tăcută și luminoasă, purtătoare ale acestei frumuseți care merge mai departe, din generație în generație.

Vă invităm să ascultați interviul.

Muzică rafinată la Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Opera clujeană, între rafinamentul muzicii de cameră și marile întâlniri cu scena lirică Clujul își poartă identitatea culturală prin instituții care, de-a lungul timpului, au format gustul pentru frumos, au educat generații și au oferit publicului întâlniri...

Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul” la 70 de ani

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, un reper viu al culturii clujene: tradiție, tinerețe și proiecte care dau puls cetății Într-un oraș în care viața culturală pulsează neîncetat, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” rămâne unul dintre spațiile...

Prima icoană tactilă: „Pogorârea Duhului Sfânt” (Cincizecimea)

Când culoarea poate fi atinsă. Povestea unei invenții care deschide lumea artei pentru nevăzători Există întâlniri care nu aduc doar informație, ci schimbă felul în care privim lumea. Sau, poate mai bine spus, felul în care înțelegem că lumea poate fi percepută...

Doina Dejica (Fânățeanu) – povestea unei vieți dăruite copilăriei

Există oameni care își așază viața în slujba frumosului, iar rodul muncii lor rămâne viu în inimile celor pe care i-au atins. Un astfel de om este Doina Dejica – artist păpușar de excepție, personalitate marcantă a Teatrul de Păpuși Puck și voce iubită de generații de...

Festivalul Produsului Tradițional la Cluj-Napoca | 4 mai 2026

Gustul care păstrează memoria unui neam – despre Festivalul Produsului Tradițional Există gusturi care depășesc bucuria clipei și rămân adânc așezate în memoria sufletului. Sunt gusturile copilăriei, ale satului românesc, ale bucatelor pregătite cu răbdare, după...

Florin Piersic: „Îmi place să spun că sunt ortodox.”

Florin Piersic – o întâlnire de suflet, în lumina Învierii Într-o zi a luminii și a bucuriei, în care creștinii din întreaga lume sărbătoresc biruința vieții asupra morții, am avut bucuria de a vă aduce în inimă și în case un dialog cu o personalitate care, de-a...