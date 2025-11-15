Mozart forever: Ediția 2025 a Festivalului Mozart, un omagiu adus Adrianei Bera

Cluj-Napoca se pregătește, la final de noiembrie, să găzduiască una dintre cele mai emoționante ediții ale Festivalului Mozart, un eveniment care, de peste trei decenii, însoțește statornic viața culturală a orașului. Înființat în 1991 la inițiativa muzicologului Francisc László, iubitor și promotor al creației mozartiene, festivalul a crescut prin parteneriatul constant dintre Filarmonica „Transilvania”, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” și Societatea Română Mozart – o alianță culturală ce a devenit, în timp, parte din identitatea muzicală și artistică a Clujului.

Ediția 2025 – un festival renăscut din solidaritate și devotament

Anul acesta, festivalul poartă o încărcătură profund emoțională. În luna martie s-a stins din viață Adriana Bera, distinsă pianistă, profesoară, muzicolog și una dintre cele mai influente personalități care au modelat traseul Festivalului Mozart. Fost prorector al Academiei de Muzică și autoare a două volume dedicate operei pianistice mozartiene, Adriana Bera a format generații de artiști și a continuat cu o dăruire neobosită moștenirea mentorului său, Francisc László. La sfârșitul anului trecut, în contextul unor dificultăți financiare, ea le mărturisea apropiaților că ediția 2025 nu va putea avea loc. După trecerea sa la cele veșnice, această veste s-a transformat însă în motivația unei mobilizări aparte. Muzicieni din Cluj și din marile centre muzicale europene – Salzburg, Viena, München, Nürnberg – s-au unit pentru a readuce festivalul la viață, în mod grattuit, transformând ediția din acest an într-un gest de prietenie, recunoștință și solidaritate culturală. Festivalul este organizat sub egida Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și a Filarmonicii de Stat „Transilvania”, în colaborare cu Societatea Română Mozart, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” și Forumul Cultural Austriac.

Concerte transformate în povești muzicale

Dacă deschiderea păstrează solemnitatea concertului simfonic tradițional, ediția de anul acesta invită publicul într-o serie de experiențe camerale prezentate în formate narative și vizuale, fără pauze, menite să aducă mai aproape atmosfera epocii clasice. Primul dintre aceste momente, „Mozart & Salieri”, reconstruiește, într-o manieră scenică, figura controversată a lui Antonio Salieri, așa cum apare în drama lui Alexandr Pușkin. Muzica, cuvintele și sugestiile teatrale se întâlnesc într-un spectacol care reinterpretează miturile rivalității dintre cei doi compozitori. Într-un alt registru, concertul „Mozart & Wölfl” propune un salon muzical cu proiecții și texte evocatoare, dedicat compozitorului Joseph Wölfl – elev al lui Leopold Mozart, pianist celebru în timpul vieții, dar aproape uitat astăzi. Publicul este invitat să călătorească prin marile orașe europene ale secolului al XVIII-lea, redescoperind muzica unui artist remarcabil, pus în dialog firesc cu creația mozartiană. Ediția se completează cu „Robert Levin & Friends”, un recital-conferință susținut de reputatul pianist și muzicolog american Robert Levin, alături de Ya-Fei Chuang și Cvartetul Arcadia. Este o seară în care explicațiile muzicologice, amintirile și interpretarea se împletesc într-un discurs artistic de mare finețe.Fundația Internațională Mozarteum Salzburg se alătură acestei ediții prin prelegerea muzicologului Dr. Ioana Geantă, dedicată noii versiuni a celebrului catalog Köchel.

Un festival dedicat tinerei generații

În acord cu viziunea pedagogică a Adrianei Bera, festivalul acordă un loc central tinerilor. Cvartetul Quadrivium, ansambluri studențești și elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” vor fi prezenți în programele camerale. Pentru cei mai mici, programul educativ „Cu Mozart prin Europa”, prezentat în limbile română și maghiară, a generat un interes atât de mare încât a necesitat suplimentarea concertelor dedicate școlilor. De asemenea, festivalul include cursuri de măiestrie gratuite, susținute de profesori de la Mozarteum Salzburg, Harvard, Juilliard și Hochschule für Musik Nürnberg – un cadru rar întâlnit pentru tinerii aflați la început de drum.

„Mozart forever” – o promisiune care continuă

Ediția 2025 poartă numele „Mozart forever”, o deviză care exprimă atât fidelitatea față de creația mozartiană, cât și dorința de a păstra viu festivalul în anii ce vor urma. În cuvintele Adrianei Bera, rostite cu prilejul unei ediții trecute: „Toți avem nevoie de muzica lui Mozart, indiferent de vârstă sau de anotimp.”

Festivalul Mozart 2025 devine astfel mai mult decât o serie de concerte: este un gest de memorie culturală, o punte între generații și o mărturie că muzica unește oamenii dincolo de absențe și de timp. La Cluj, în aceste zile de noiembrie, tradiția mozartiană este reînnoită prin prietenie, dăruire și lumină.

Biletele la Festivalul „Mozart forever” pot fi achiziționate de pe site-ul www.entertix.ro.