Mult pot și sfinții lui Dumnezeu, dar niciunul cât Maica Domnului | Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria

Să aveți mare evlavie, fraților, la Fecioara Maria și fericită este casa și familia aceea care are în casă icoana Maicii Domnului și în fiecare dimineață îi citește Acatistul și cinstitul ei Paraclis și toți știu rugăciuni către Maica Domnului. Mult pot și sfinții lui Dumnezeu, dar niciunul cât Maica Domnului. Dacă nu era Maica Domnului în ceruri, între Sfânta Treime și noi, lumea asta se pierdea de mult. Ea pururea stă în genunchi și se roagă Preasfintei Treimi.

Ea este a patra față duhovnicească din ceruri. Întâi este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică Sfânta Treime, apoi a patra este Maica Domnului. Auziți cum cântă Biserica: „Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii…”. Ați auzit? De ce?

Ea a purtat în pântecele ei pe Cel ce a zidit serafimii și heruvimii din neființă. Ea n-a purtat un sfânt în pântecele ei; ci pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce a făcut heruvimii și serafimii numai cu gândirea, pe care L-a purtat în pântecele ei. Și ea n-are împărtășire de Dumnezeu cu participare, cum au heruvimii sau serafimii sau preafericitele tronuri.

(Ne vorbește părintele Cleopa vol. 7, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 22)