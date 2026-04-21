Muzeul Național de Istorie a României: Coiful de la Coțofenești și două brățări de aur, expuse publicului

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări de aur, recuperate după furtul comis anul trecut la Muzeul Drents din Assen, vor fi expuse publicului la Muzeul Național de Istorie a României, potrivit unui anunț al instituției.

Pe 21 aprilie, evenimentul va fi deschis numai reprezentanților mass-media, iar din 22 aprilie și până pe 3 mai, exponatele vor putea fi admirate de public.

Programul de vizitare al expoziției va fi de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate de la Muzeul Drents din Olanda, anul trecut, au fost recuperate de autoritățile din Țările de Jos la începutul lunii aprilie.

