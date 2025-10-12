Muzica lui Ravel, Enescu și Brahms, în recitalul cameral susținut de Valeriy Sokolov și Maria-Diana Petrache, la „Toamna Muzicală Clujeană”

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” propune luni, 13 octombrie 2025, o nouă seară dedicată muzicii de cameră, cu un recital susținut de violonistul Valeriy Sokolov și pianista Maria-Diana Petrache. Evenimentul va avea loc de la ora 19:00, în Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (str. Bucium nr. 2). Programul serii reunește pagini muzicale de o mare rafinare expresivă, semnate de Maurice Ravel, George Enescu și Johannes Brahms – trei compozitori care au marcat istoria muzicii universale prin profunzimea și bogăția limbajului sonor. Recitalul celor doi artiști invită la o seară de muzică frumoasă și emoționantă, un dialog între virtuozitate, sensibilitate și echilibru interpretativ.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe platformele entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau direct de la locație, cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.