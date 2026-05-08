Muzică rafinată la Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Opera clujeană, între rafinamentul muzicii de cameră și marile întâlniri cu scena lirică

Clujul își poartă identitatea culturală prin instituții care, de-a lungul timpului, au format gustul pentru frumos, au educat generații și au oferit publicului întâlniri memorabile cu arta autentică. Între acestea, Opera Națională Română din Cluj-Napoca rămâne una dintre marile inimi culturale ale cetății — un spațiu al emoției, al excelenței artistice și al dialogului viu dintre scenă și public.

Despre misiunea unei instituții culturale aflate într-o continuă devenire, despre proiectele care îmbogățesc viața artistică a orașului și despre felul în care muzica poate deveni, într-o lume grăbită, loc de liniște și regăsire, am stat de vorbă cu baritonul Florin Estefan, managerul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

În centrul dialogului s-a aflat Cluj Chamber Music Festival, ajuns la cea de-a patra ediție, festival care își conturează tot mai limpede un profil distinct în peisajul cultural clujean. Conceput ca un spațiu al rafinamentului sonor, al apropierii autentice dintre artist și public și al redescoperirii muzicii de cameră dincolo de convențiile clasice, festivalul propune o experiență artistică aparte — una a ascultării profunde, a nuanței și a emoției fine.

Unul dintre momentele de referință ale ediției este concertul „HARMONIE”, susținut de soprana Tatiana Lisnic și harpista Britt Arend, o întâlnire muzicală delicată între voce și harpă, două expresii sonore care invită la interiorizare și contemplare. În viziunea organizatorilor, astfel de concerte nu sunt doar recitaluri, ci adevărate experiențe sufletești, în care muzica devine limbaj al liniștii interioare.

Un element definitoriu al festivalului îl reprezintă și alegerea spațiilor de desfășurare — biserici, curți interioare sau locuri alternative — care schimbă radical felul în care publicul primește actul artistic. Muzica iese astfel din tiparele convenționale și se apropie firesc de om, devenind experiență vie, trăită în proximitate, în lumină caldă și în atmosfera intimă a întâlnirii directe cu frumosul.

În același timp, scena mare a Operei clujene continuă să își urmeze parcursul artistic ambițios. După deschiderea stagiunii 2025–2026 cu puternica montare a operei Simon Boccanegra, instituția pregătește noi întâlniri de excepție cu publicul, între care se remarcă viitoarea producție „Fântâna din Bahcisarai”, spectacol care promite să aducă pe scenă forța muzicii, expresivitatea vizuală și profunzimea unei povești purtate de limbajul universal al artei lirice. Dincolo de premiere și proiecte, rămâne însă un adevăr simplu: cultura autentică are puterea de a ne opri, fie și pentru o clipă, din ritmul alert al lumii și de a ne reaminti cine suntem — oameni care au nevoie de frumusețe, de sens și de emoție împărtășită.

Prin tot ceea ce oferă publicului — de la marile producții lirice, la experiențe camerale de finețe — Opera Națională Română din Cluj-Napoca continuă să îmbogățească nu doar viața culturală a Clujului, ci și sufletul comunității.

Iar invitația rămâne deschisă: să trecem pragul sălii de spectacol, să ascultăm, să simțim și să redescoperim acea frumusețe care, odată întâlnită, rămâne vie în inimă.