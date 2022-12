Nașterea Domnului, prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

La Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, duminică, 25 decembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a dat citire scrisorii pastorale din acest an, intitulată „Dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea”, pornind de la versetul scripturistic „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22,6) și de la tematica anului 2022, proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului”.

„Am meditat anul acesta la importanţa rugăciunii şi ne-au stat în faţă ca modele părinţii isihaşti. Aceste preocupări ne-au însoţit şi-n Postul Crăciunului şi, iată-ne, la marele Praznic al Naşterii Domnului. Sărbătoarea este însoţită de dalbe datini, de tradiţii ce ne vin de la înaintaşii noştri, de bucurii spirituale şi materiale, de atenţii pe care le facem celor dragi şi, mai ales, de Liturghia din ziua Crăciunului. Din păcate pentru mulţi, dalbele datini cu «flori de măr» şi «leru-i ler» nu mai reprezintă nimic. Copilăria sfântă de odinioară s-a dus. O spune limpede Eminescu: «Astăzi chiar de m-aş întoarce/ A-nţelege n-o mai pot…/ Unde eşti, copilărie,/ Cu pădurea ta cu tot?»”, a spus Mitropolitul Andrei.

Înaltpreasfinția Sa a mai arătat că, deşi se face religie în şcoli, preocupările duhovniceşti sunt modeste și lumea se secularizează.

„Fiind realişti, observăm situaţia în care ne aflăm: se face religie în şcoli, dar preocupările de natură duhovnicească sunt aşa de modeste. Nu-i rău că ne preocupă telefonul mobil, laptopul, da-i rău dacă nu mergem la Liturghie în ziua de Crăciun, că nu mai colindăm, că nu-i mai vizităm pe cei apropiaţi şi nu mai realizăm ce lucru mare se petrece la Crăciun. (…) Pe mulţi dintre tineri nu-i mai interesează participarea la Sfânta Liturghie, colindele şi tradiţiile de Crăciun, pentru că nu le ştiu rostul. Iar mulţi dintre bătrâni nu mai pot posti, nu mai pot face acte de caritate, nu-i mai pot vizita pe cei bolnavi şi vin cu greu la Sfânta Liturghie”, a atenționat Mitropolitul Clujului.

Pentru rezolvarea acestei situaţii, ierarhul îndeamnă ca cei vârstnici şi cei tineri să se îndrume reciproc.

„Rezolvarea situaţiei? Cei tineri să fie catehizaţi de către cei bătrâni, iar bătrânii să fie ajutaţi în preocupările lor spirituale şi filantropice de către cei tineri. Repet îndemnul Înţeleptului Solomon: «Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea» (Pilde 22,6). Iar Sfântul Pavel ne învaţă că «pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe fraţi» (I Timotei 5,1). Oricum, rolul părinţilor în formarea religioasă a copiilor şi tinerilor e imens. Urmează apoi Biserica şi Şcoala”, a subliniat IPS Părinte Andrei.

De asemenea, ierarhul a mai spus că „tinerii au nevoie să fie învățați, iar cei bătrâni ajutați, am pledat pentru lucrul acesta: tradițiile străbune de Crăciun să le transmitem tinerilor și cei bătrâni văzându-i că le pun în practică, să se bucure. (…)Colindatul, vestirea nașterii lui Hristos, comuniunea ce o creează aceste preocupări, sunt de mare importanță. Și ce să mai spunem de ajutorarea copiilor săraci, a oamenilor săraci, în care Mântuitorul așteaptă să fie ajutat. Nu citim noi oare în Sfânta Scriptură: «Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine» (Matei 25, 35-36). Și apoi, neapărat în ziua de Crăciun, să participăm la Sfânta Liturghie, unde pâinea și vinul se prefac în Trupul și Sângele Domnului.”

Pastorala la Nașterea Domnului, din anul mântuirii 2022, a fost citită în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prima zi de Crăciun. Pastorala poate fi citită, integral, AICI

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, care a intensificat atmosfera de sărbătoare prin colindele interpretate la chinonic.

Pentru implicarea activă în viața Bisericii și pentru bogata activitate culturală, în semn de apreciere și recunoștință, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a acordat „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, domnului Flavius Lucian-Valentin-Gheorghe Milășan, directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca.

La slujba din ziua de Crăciun au participat numeroși credincioși clujeni, oficialități militare și civile, oameni de cultură și reprezentanți ai instituțiilor clujene. O parte din cei prezenți au asistat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului