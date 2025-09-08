Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită la Mănăstirea Nicula

Duminică, 8 septembrie 2025, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Maicii Domnului – prima mare sărbătoare din anul bisericesc –, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, Sfânta Liturghie a fost oficiată pe altarul de vară al așezământului monahal.

Slujba a început la ora 10:00 și a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. La eveniment au participat numeroși credincioși veniți să o cinstească pe Maica Domnului.

În cuvântul de învățătură, arhim. Dumitru Cobzaru a arătat că Nașterea Maicii Domnului „este foarte mare pentru că astăzi se pune început bucuriei întregii umanități, nădejdea din veac de răscumpărare a protopărinților Adam și Eva, respectiv a întregului neam omenesc. Această nădejde prinde contur și devine șansa noastră, dar și mântuirea noastră. Pentru că prin Fecioara Maria, care s-a născut astăzi din dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana, avem această certitudine, verificată în timp, iată, în 2000 de ani, că prin întruparea Fiului lui Dumnezeu noi am fost răscumpărați din robia diavolului, a iadului, a păcatului și a morții.”

Totodată, a subliniat că sărbătoarea se identifică cu persoana Maicii Domnului: „Atunci când o sărbătoare se identifică cu persoana, ea capătă altă greutate. Iar sărbătoarea de astăzi se identifică cu Fecioara Maria. Și noi am venit la Mănăstirea Nicula pentru Ea, pentru Maica Domnului.”

Legând sărbătoarea de provocările actuale, arhim. Dumitru Cobzaru a spus: „Copiii noștri, asemenea Maicii Domnului acum două mii de ani, se nasc ca niște crini între mărăcini. Astăzi este început de an școlar. Cât zbucium este cu acest început de an școlar! (…) Dacă nu există consecvență într-un proces, mai ales într-unul de formare precum educația, vor fi probleme. Și sunt probleme. Și nu le putem rezolva. Vedeți, suntem într-o stare de neputință. Și copiii noștri sunt trimiși ca niște crini între mărăcini.”

Mai multe poze AICI.

Scurt istoric

Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Ea este cunoscută mai ales prin icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a lăcrimat în anul 1699. De-a lungul timpului, mănăstirea a devenit un centru de spiritualitate ortodoxă și un loc de întâlnire pentru mii de pelerini care, an de an, urcă dealul Niculei pentru a se ruga Maicii Domnului.