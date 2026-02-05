Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Emisiuni | VETUS TESTAMENTUM - Portrete ale personajelor biblice

Neemia | Arhid. Alexandru Salvan

de | feb. 5, 2026

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Neemia care este un agent al providenței lui Dumnezeu, nu un profet cu glas răsunător ci un lucrător al reconstrucției, un restaorator de ziduri dar mai ales de inimă, de lege și de comuniune.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Neemia | Arhid. Alexandru Salvan
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/radio-renasterea/" target="_self">Radio Renașterea</a>

Radio Renașterea

Emisiuni recente

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P5

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P5

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

Perioada Triodului

Perioada Triodului

Perioada Trodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintelor Scripturi, o perioadă de pocăință și de înmulțire a faptelor bune, în special a milosteniei arătată față de cei în nevoie, față de cei săraci. Triodul ne cheamă la pocăință și...

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii X

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii X

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vorbi și în această emisiune. Acesta este timpul trăit cu Dumnezeu în preocupări care ne sfințesc viața. Timpul sfințit diferă de timpul cotidian prin semnificația pe care noi o acordăm și prin felul în care noi îl umplem....

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ