Neemia | Arhid. Alexandru Salvan

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Neemia care este un agent al providenței lui Dumnezeu, nu un profet cu glas răsunător ci un lucrător al reconstrucției, un restaorator de ziduri dar mai ales de inimă, de lege și de comuniune.

