Într-o nouă ediție a emisiunii Repere de viață duhovnicească, difuzată la Radio Renașterea, reflecția se oprește asupra unei realități sufletești pe cât de frecvente, pe atât de puțin conștientizate: nerecunoștința omului.

Pornind de la experiențe simple din viața de zi cu zi, emisiunea aduce în atenție tendința noastră de a uita să mulțumim – atât lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale neîncetate, cât și semenilor care ne sunt aproape prin ajutor, sprijin și bunătate. Gândurile propuse ascultătorilor invită la o cercetare sinceră a inimii și la redescoperirea recunoștinței ca stare firească a sufletului credincios.

Prin exemple concrete și îndemnuri duhovnicești, tema este așezată într-o lumină caldă și profundă, amintindu-ne că fiecare binecuvântare primită, fiecare om trimis în viața noastră ca ajutor, este un dar care cere un răspuns: mulțumirea rostită și trăită din inimă.