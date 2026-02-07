Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Repere de viață duhovnicească

Nerecunoștința omului

de | feb. 7, 2026

Într-o nouă ediție a emisiunii Repere de viață duhovnicească, difuzată la Radio Renașterea, reflecția se oprește asupra unei realități sufletești pe cât de frecvente, pe atât de puțin conștientizate: nerecunoștința omului.

Pornind de la experiențe simple din viața de zi cu zi, emisiunea aduce în atenție tendința noastră de a uita să mulțumim – atât lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale neîncetate, cât și semenilor care ne sunt aproape prin ajutor, sprijin și bunătate. Gândurile propuse ascultătorilor invită la o cercetare sinceră a inimii și la redescoperirea recunoștinței ca stare firească a sufletului credincios.

Prin exemple concrete și îndemnuri duhovnicești, tema este așezată într-o lumină caldă și profundă, amintindu-ne că fiecare binecuvântare primită, fiecare om trimis în viața noastră ca ajutor, este un dar care cere un răspuns: mulțumirea rostită și trăită din inimă.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Nerecunoștința omului
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/natanael/" target="_self">Protos. Natanael Zanfirache</a>

Protos. Natanael Zanfirache

Slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Realizator al emisiunii „Repere de viață duhovnicească”.

Emisiuni recente

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P5

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P5

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

Perioada Triodului

Perioada Triodului

Perioada Trodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintelor Scripturi, o perioadă de pocăință și de înmulțire a faptelor bune, în special a milosteniei arătată față de cei în nevoie, față de cei săraci. Triodul ne cheamă la pocăință și...

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii X

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii X

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vorbi și în această emisiune. Acesta este timpul trăit cu Dumnezeu în preocupări care ne sfințesc viața. Timpul sfințit diferă de timpul cotidian prin semnificația pe care noi o acordăm și prin felul în care noi îl umplem....

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ