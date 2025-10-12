„Să cânți cu inima!” | Interviu cu baritonul Alexandru Chiriac

Există voci care nu se opresc la granița sunetului, ci merg mai departe, atingând sufletul. O astfel de voce este cea a baritonului Alexandru Chiriac, invitatul emisiunii Dialoguri.

Artist al Operei din Brașov, cu o carieră construită prin talent, disciplină și credință, Alexandru Chiriac poartă în glasul său ecoul rugăciunii și noblețea artei. Într-un dialog de suflet, ascultătorii sunt invitați să descopere omul din spatele scenei – copilul din Focșani care cânta în biserică, adolescentul care și-a urmat chemarea, studentul care și-a format vocea sub îndrumarea marilor maeștri și artistul care trăiește fiecare spectacol ca pe o mărturisire. Nici o zi fără rugăciune către Dumnezeu, spune invitatul nostru.

Interviul aduce la lumină rădăcinile sale familiale și spirituale, anii formării la Seminar și Conservator, întâlnirile providențiale cu oameni precum maestrul Voicu Enăchescu, dar și reflecții profunde despre rolul credinței în artă. Pentru Alexandru Chiriac, muzica nu este doar profesie, ci o formă de rugăciune. „Aduc emoția din biserică și pe scenă”, mărturisește artistul, vorbind despre felul în care armonia lăuntrică se transformă în expresie artistică.

În paginile sonore ale acestui interviu, publicul descoperă un artist complet – sensibil, profund, autentic. Despre familie, caracter, emoție și lumină interioară, Alexandru Chiriac vorbește cu modestie și sinceritate, oferind o lecție despre frumusețea vocației.

„Să cânți cu inima” – acesta pare să fie crezul său artistic și uman. O întâlnire caldă, plină de sens, despre rădăcini, credință și destinul unui artist care a învățat să cânte nu doar cu vocea, ci și cu sufletul.

Interviul integral poate fi ascultat în înregistrarea de mai jos.