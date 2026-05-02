Nicolae Turcu: „Radio Renașterea, un glas drag inimilor ascultătorilor”

„La mulţi ani, Radio Renaşterea!
Vă doresc din tot sufletul mulţi, mulţi ani fericiţi şi emisiuni la fel de frumoase ca până acum.
Doamne ajută!”
Nicolae Turcu
Interpret de muzică populară
„La mulţi ani, Radio Renaşterea, pentru cei 27 de ani de emisie! La mulţi ani, Radio Renaşterea, spunem noi, radioascultătorii tăi, pentru că în fiecare zi ne naşti sentimentul de adevăraţi români prin muzica populară autentică pe care o difuzezi. Şi eu sunt un...
La mulți ani, Radio Renașterea! Radio Renașterea nu putea fi înființat decât primăvara — și vine de la a renaște. Eu așa simt. Acum, fiind în natură când transmit acest mesaj, simt că renasc, dar mai simt că renasc și de câte ori mă bucur de aprecierea voastră, a...
La mulţi ani, Radio Renaşterea! Vă felicit pentru nenumăratele emisiuni frumoase oferite ascultătorilor dumneavoastră în cei 27 de ani de activitate. Felicitări tuturor celor care şi-au adus aportul la succesul acestui post de radio, redactorilor dumneavoastră de ieri...
La cei 27 de ani, La mulţi ani redactorilor, colaboratorilor şi ascultătorilor postului de radio Renaşterea! Emisiuni pline de inspiraţie, și invitaţi pe măsură! Radio Renaşterea să rămână, pe mai departe, un liant între cult şi cultură! Dr. Nicoleta Pălimaru Redactor...
La 1 mai, postul de radio Renașterea împlinește 27 de ani de activitate. Este o perioadă în care, de la înființare și până acum, acest post de radio și-a îndeplinit cu vrednicie nobila misiune de a aduce în casele oamenilor valorile creștinismului ortodox. Sunt...
„Doamnelor și domnilor, cu prilejul aniversării a 27 de ani de la înființarea Radio Renașterea, vă adresez, în numele Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cele mai calde felicitări și urări de bine. De-a lungul acestor ani, am împărtășit o preocupare comună: aceea de a...