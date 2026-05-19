„Noaptea Muzeelorˮ la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, invită publicul la o nouă ediție a Festivalului European „Noaptea Muzeelorˮ, sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18:00 – 24:00 (ultima intrare: 23.30).Intrarea este gratuită!

Situat în somptuosul Palat Bánffy (Piața Unirii nr. 30), muzeul propune un program dens, ce reunește șase spații expoziționale distincte, oferind vizitatorilor o experiență culturală completă, de la capodoperele artei naționale la instalații contemporane.

Vizitatorii care vor trece pragul Muzeului de Artă în noaptea de 23 mai 2026 vor avea ocazia săparcurgă un itinerar cultural complex, care îmbină armonios trecutul și prezentul. Experiența începe în Galeria Națională, unde expoziția permanentă oferă o perspectivă fundamentală asupra evoluției artei românești. Dialogul cu tradiția europeană este continuat prin expoziția „Arhetipurile Frumuseții”, o selecție riguroasă din patrimoniul muzeului ce explorează canoanele estetice clasice.

În completarea acestor repere istorice, arta contemporană ocupă un loc central prin universul pictural al lui Flaviu Săsăran, a cărui expoziție, „Geografiile tăcerii”, invită la o introspecție vizuală profundă. Memoria artistică locală este onorată prin retrospectiva dedicată lui Sabin Nemeș, proiect ce readuce în lumină forța compozițională a acestui artist marcant.

Perspectivele moderne sunt extinse prin colaborarea cu IAGA Contemporary Art în cadrul expoziției „Dincolo de ceea ce se vede”, unde artiștii Marcello Grassi, Nicola Vinci și Ștefan Bădulescu propun o explorare a straturilor invizibile ale realității. Seara este completată de o incursiune în universul simbolic al textilelor prin expoziția „Pânze, freamăt și șoapte”, realizată de Asociația Arta Acului la Cluj, un demers care celebrează „Cămașa de Transilvania” și măiestria tradițională ca formă de artă vie.