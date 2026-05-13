Noaptea Muzeelor 2026: Porți deschise către cultură în 30 de spații muzeale din județele Cluj și Bistrița-Năsăud

Sâmbătă, 23 mai, cultura iese în stradă pentru o nouă ediție a Nopții Muzeelor. Evenimentul transformă orașul într-un spațiu al descoperirii, oferind publicului acces gratuit sau cu reduceri speciale în muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte.

În județul Cluj, oferta este impresionantă, cuprinzând zeci de obiective în Cluj-Napoca, Turda, Dej și Gherla. Publicul clujean poate redescoperi orașul pas cu pas, vizitând instituții de prestigiu precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei sau Muzeul de Artă. O prezență remarcabilă în circuit o au muzeele universitare, care propun incursiuni fascinante în știință și istorie: Muzeul Școlii Medicale Clujene (UMF), muzeele de Mineralogie, Paleontologie-Stratigrafie și Zoologic ale UBB, alături de Vivariu, Lapidarium și Muzeul Memorial „David Prodan”.

Dimensiunea spirituală și militară a orașului este reprezentată de Muzeul Mitropoliei Clujului, Sala „Liviu Vlad” și Muzeul Militar „Mareșal Constantin Prezan”, în timp ce mediul academic tehnic și agricol este deschis prin participarea Universității Tehnice și a Complexului Acvaristic din cadrul USAMV. Arta contemporană și istoria locală se întâlnesc în spațiile gestionate de Centrul de Cultură Urbană — Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Pavilionul Tinerilor —, dar și la Galeria Casa Matei a UAD, Monetăria Statului sau Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”.

În restul județului, atmosfera de sărbătoare va cuprinde Muzeul Municipal Dej, cu scenete istorice și cinema în aer liber, și Muzeul de Istorie din Turda, care își va prezenta inclusiv noua secție etnografică.

Județul Bistrița-Năsăud se alătură circuitului cu patru locații de referință ale Complexului Muzeal județean. La Bistrița, porțile vor fi deschise la Muzeul Bistrița și la emblematica Casă a Argintarului, clădire istorică din secolul al XVI-lea. Locuitorii din Năsăud și Sângeorz-Băi sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, respectiv la Muzeul de Artă Comparată, pentru o noapte dedicată dialogului dintre tradiție și expresie artistică modernă.

Noaptea Europeană a Muzeelor rămâne o invitație deschisă către cunoaștere și comuniune, programul detaliat al fiecărei instituții urmând să fie pus la dispoziția publicului în perioada imediat următoare.