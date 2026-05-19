Noaptea Muzeelor, Ediția XXII-a, la Cluj

Muzeele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj vor participa și în acest an la cea de-a XXII – a ediție a evenimentului european Noaptea Muzeelor.

Cu acest prilej, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă Cluj-Napoca își așteaptă publicul vizitator sâmbătă, 23 mai cu expoziții și activități specifice dedicate acestei ocazii, accesul fiind gratuit. De asemenea, pe lângă expozițiile înscrise în programul lunii mai, muzeele și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, structură de specialitate din cadrul Consiliului Județean, pregătesc și o serie de evenimente special destinate acestei ocazii.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural pe care îl susținem pe deplin, deoarece, dincolo de faptul că a devenit o tradiție, reprezintă o reafirmare a normalității în care accesul la cultură ocupă un loc esențial. Invit clujenii, dar și turiștii care ne vizitează județul în aceste zile, să profite de această oportunitate și să descopere, în număr cât mai mare, instituțiile noastre de cultură. Sunt convins că nu vor fi dezamăgiți!”

În data de 23 mai, între orele 16.00 și 24.00, Muzeul Etnografic al Transilvaniei îi va întâmpina pe cei care vor trece pragul instituției cu șase puncte de atracție, respectiv: trei expoziții dintre care una temporară și două permanente, precum și două evenimente-spectacol: “Curtea Artelor și Meșteșugurilor – Reboot Arts&Crafts, Live!”, „E por falar em Amor – Vorbind despre iubire” precum și un eveniment expozițional – “Mineralia”:

Evenimentul spectacol multimodal „E por falar em Amor” – Vorbind despre iubire – Casa do Brasil, organizat de Ambasada Braziliei la București, Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil, Institutul Guimarães Rosa și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, se va derula începând cu ora 19.00 în sala Reduta.

În ambientul vizual creat de expoziția de tablouri ale unor artiști brazilieni, Atașatul cultural al Ambasadei Braziliei la București, dl Ronaldo Lima Vieira, împreună cu invitatele sale, dna Letícia Portella Milan, de la Universitatea Federală din Santa Catarina și dna Andreea Constantin-Poppe, va prezenta proiectul de traducere a romanului autoarei braziliene Marina Colasanti E por falar em Amor – Vorbind despre Iubire, pe care a tradus-o în cadrul proiectului Bibliotecii Naționale a Braziliei, la care a participat Editura Presa Universitară Clujeană, în colaborare cu Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil și Ambasada Braziliei la București. În cadrul evenimentului se vor prezenta de asemenea, filme scurte despre scriitorul și diplomatul brazilian Joâao Guimarâaes Rosa și pictorul brazilian Emeric Marcier, născut la Cluj.

Evenimentul are formatul unei conversații și dezbateri libere între vorbitori și public.

Evenimentul spectacol – CURTEA ARTELOR ȘI MEȘTEȘUGURILOR – REBOOT ARTS&CRAFTS, LIVE! având ca și co-organizator Urbannect— your city. Connect.

Pe parcursul Zilelor Clujului 2026, curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei va deveni un loc unde se întrepătrund practica și experimentul: ateliere, expoziții și discuții care arată cum pot fi duse mai departe tehnicile meșteșugărești, un spațiu deschis în care meșteșugul este reinterpretat contemporan. În acest laborator experimental deschis publicului larg, artiști și meșteșugari cu experiență din domenii diverse de la prelucrarea lemnului și metalului, la textile sau pietre semiprețioase își vor prezenta tehnicile, ideile și obiectele. Curtea MET va fi un lounge destinat popasului!

Evenimentul expozițional – Mineralia – Mineralele și zodiile – Piatra Lunii și Selenitul, 22-24 mai.

Expoziția temporară „Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș”, cea mai mare și mai complexă colecție de măști africane din România, găzduită în premieră de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Expusă în Palatul Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, aceasta însumează 230 de piese, o selecție remarcabilă, dintre care 130 de măști africane din colecția lui Alin Samochiș, rodul a peste trei decenii de călătorii în căutarea expresiilor culturale autentice. Proveniența lor include atât achiziții directe din Africa, cât și accesul la importante colecții și licitații internaționale. Unele piese depășesc un secol și jumătate de existență, purtând în ele urmele timpului și ale utilizării.

Expozițiile permanente:

– „Cultura populară din Transilvania – sec. XVIII–XX”.

– Expoziţia tactilă „Atinge şi înţelege – mesajul tactil al obiectelor ţărăneşti tradiţionale”.

De asemenea, și Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) este, din nou, parte a Festivalului European „Noaptea Muzeelorˮ, așteptându-și publicul sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18:00 – 24:00 (ultima intrare: 23.30), cu o serie de evenimente special dedicate acestei ocazii.

Situat în somptuosul Palat Bánffy (Piața Unirii nr. 30), muzeul propune un program dens, ce reunește șase spații expoziționale distincte, oferind vizitatorilor o experiență culturală completă, de la capodoperele artei naționale la instalații contemporane.

Vizitatorii care vor trece pragul Muzeului de Artă în noaptea de 23 mai 2026 vor avea ocazia să parcurgă un itinerar cultural complex, care îmbină armonios trecutul și prezentul. Experiența începe în Galeria Națională, unde expoziția permanentă oferă o perspectivă fundamentală asupra evoluției artei românești. Dialogul cu tradiția europeană este continuat prin expoziția „Arhetipurile Frumuseții”, o selecție riguroasă din patrimoniul muzeului ce explorează canoanele estetice clasice.

În completarea acestor repere istorice, arta contemporană ocupă un loc central prin universul pictural al lui Flaviu Săsăran, a cărui expoziție, „Geografiile tăcerii”, invită la o introspecție vizuală profundă. Memoria artistică locală este onorată prin retrospectiva dedicată lui Sabin Nemeș, proiect ce readuce în lumină forța compozițională a acestui artist marcant.

Perspectivele moderne sunt extinse prin colaborarea cu IAGA Contemporary Art în cadrul expoziției „Dincolo de ceea ce se vede”, unde artiștii Marcello Grassi, Nicola Vinci și Ștefan Bădulescu propun o explorare a straturilor invizibile ale realității. Seara este completată de o incursiune în universul simbolic al textilelor prin expoziția „Pânze, freamăt și șoapte”, realizată de Asociația Arta Acului la Cluj, un demers care celebrează „Cămașa de Transilvania” și măiestria tradițională ca formă de artă vie.

De asemenea, tot cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj din cadrul Consiliul Județean Cluj își va desfășura activitatea conform unui program prelungit, în intervalul orar 09.00 – 24.00. Astfel, turiştii, precum şi publicul interesat, vor fi informaţi asupra activităţilor și expozițiilor organizate de toate muzeele și centrele de cultură ale judeţului Cluj participante la acest eveniment. De asemenea, vor fi oferite materiale de promovare, precum pliante, broşuri, flyere, hărți turistice, prezentări multimedia, etc, cuprinzând principalele obiective turistice din municipiu și judeţ, în vederea creşterii circulaţiei turistice locale şi regionale.

Reamintim în acest context faptul că Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” Ciucea, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, este momentan închis, în contextul implementării a două ample proiecte cu finanțare europeană ce vizează restaurarea, consolidarea și conservarea Ansamblului „Octavian Goga” din comuna Ciucea.