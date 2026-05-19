Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Actualitatea religioasă | Cultură | Eveniment

Noaptea Muzeelor la Muzeul Mitropoliei Clujului

de | mai 19, 2026

În cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, 23 mai 2026, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată istoriei, artei și spiritualității transilvănene. Între orele 18:00 și 24:00, publicul este invitat să treacă pragul spațiului muzeal situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avram Iancu, nr. 18.

Pentru această ediție specială, muzeul propune vizitatorilor o incursiune profundă în memoria bisericească recentă prin intermediul expoziției foto-documentare „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Această secțiune prezintă momente esențiale, imagini și documente care reflectă evoluția și dinamica Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului în ultimii 20 de ani, marcând o perioadă de intensă activitate pastorală, culturală și socială în spațiul transilvănean.

Pe lângă această expoziție temporară, oaspeții vor putea admira și valoroasa expoziție permanentă „Tezaur de artă sacră și carte veche românească”. Colecția reunește icoane vechi pe lemn și sticlă, obiecte liturgice de patrimoniu, manuscrise și tipărituri rare, mărturii vii ale credinței și ale geniului artistic românesc din secolele trecute.

Evenimentul reprezintă o oportunitate deosebită pentru clujeni și pelerini de a redescoperi legătura strânsă dintre cultură și spiritualitate, într-o atmosferă de taină și reverie specifică nopții primăvăratice, bucurându-se de un acces gratuit la izvoarele identității noastre creștine.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Actualitatea religioasă | Cultură | Eveniment
Noaptea Muzeelor, Ediția XXII-a, la Cluj

Noaptea Muzeelor, Ediția XXII-a, la Cluj

Muzeele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj vor participa și în acest an la cea de-a XXII – a ediție a evenimentului european Noaptea Muzeelor. Cu acest prilej, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă Cluj-Napoca își așteaptă publicul vizitator...

„Noaptea Muzeelorˮ la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

„Noaptea Muzeelorˮ la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, invită publicul la o nouă ediție a Festivalului European „Noaptea Muzeelorˮ, sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18:00 - 24:00 (ultima...

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Dej | 2026

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Dej | 2026

Marți, 19 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Dej s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Conferința a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Dej, în...