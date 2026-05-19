Noaptea Muzeelor la Muzeul Mitropoliei Clujului

În cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, 23 mai 2026, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată istoriei, artei și spiritualității transilvănene. Între orele 18:00 și 24:00, publicul este invitat să treacă pragul spațiului muzeal situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avram Iancu, nr. 18.

Pentru această ediție specială, muzeul propune vizitatorilor o incursiune profundă în memoria bisericească recentă prin intermediul expoziției foto-documentare „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Această secțiune prezintă momente esențiale, imagini și documente care reflectă evoluția și dinamica Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului în ultimii 20 de ani, marcând o perioadă de intensă activitate pastorală, culturală și socială în spațiul transilvănean.

Pe lângă această expoziție temporară, oaspeții vor putea admira și valoroasa expoziție permanentă „Tezaur de artă sacră și carte veche românească”. Colecția reunește icoane vechi pe lemn și sticlă, obiecte liturgice de patrimoniu, manuscrise și tipărituri rare, mărturii vii ale credinței și ale geniului artistic românesc din secolele trecute.

Evenimentul reprezintă o oportunitate deosebită pentru clujeni și pelerini de a redescoperi legătura strânsă dintre cultură și spiritualitate, într-o atmosferă de taină și reverie specifică nopții primăvăratice, bucurându-se de un acces gratuit la izvoarele identității noastre creștine.