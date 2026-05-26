Noaptea muzeelor – o nouă ediție de succes, cu un număr impresionant de participanți

Muzeele aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj au participat sâmbătă, 23 mai 2026, la evenimentul european Noaptea Muzeelor. Cu acest prilej, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă au putut fi vizitate gratuit.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Ne bucură faptul că, și în acest an, Noaptea Muzeelor a trezit interesul a zeci de mii de iubitori de cultură și frumos. Trecând pragul muzeelor noastre, aceștia au avut ocazia să descopere exponate cu adevărat valoroase și să se bucure de evenimentele special organizate cu acest prilej”.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost și în acest an unul dintre principalele puncte de atracție din circuitul cultural clujean. Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, dar și pe parcursul întregului weekend 22-24 mai 2026, instituția a oferit publicului un program extrem de dens și variat, care a atras aproximativ 3.400 de vizitatori. Cei prezenți s-au putut bucura de trei expoziții de anvergură, două evenimente-spectacol interactive și o expoziție cu vânzare dedicată mineralelor.

Dialog cultural româno-brazilian în Sala Reduta

Unul dintre momentele centrale ale serii de sâmbătă, 23 mai, a fost evenimentul-spectacol „E por falar em Amor” – Vorbind despre iubire, găzduit în Sala Reduta. Acesta a fost organizat în colaborare cu Ambasada Braziliei la București, Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil și Institutul Guimarães Rosa.

În cadrul unui ambient vizual deosebit, oferit de o expoziție de tablouri ale unor artiști brazilieni, Atașatul cultural al Ambasadei Braziliei, dl Ronaldo Lima Vieira, alături de invitatele sale, d-na Letícia Portella Milan și dna Andreea Constantin-Poppe, au prezentat proiectul de traducere a romanului autoarei Marina Colasanti. Publicul a putut viziona, de asemenea, scurtmetraje dedicate scriitorului Joâao Guimarâaes Rosa și pictorului Emeric Marcier (născut la Cluj), evenimentul transformându-se rapid într-o dezbatere liberă și interactivă.

Meșteșugurile tradiționale, reinventate în cheie contemporană. REBOOT ARTS & CRAFTS, LIVE!, un proiect realizat în parteneriat cu asociația Urbannect.

Unul dintre cele mai originale spații ale ediției 2026 a Nopții Muzeelor la Cluj-Napoca a fost curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, unde tradiția meșteșugărească a fost reinterpretată printr-o prismă contemporană, în cadrul unui proiect original aflat la prima ediție.

Artiști și meșteșugari cu experiență din domenii diverse – prelucrarea lemnului, fierărie, împletituri din alamă, textile și pietre semiprețioase și-au prezentat tehnicile, ideile și obiectele într-un cadru care a îmbinat practica cu experimentul. Publicul a avut ocazia să participe la ateliere interactive, să asiste la demonstrații și să ia parte la discuții despre continuitatea tehnicilor tradiționale în lumea contemporană.

O zonă de lounge, amenajată ca un spațiu liniștit de poveste și socializare, a completat atmosfera, oferind vizitatorilor un loc de respiro în mijlocul efervescenței festivalului.

Astfel, meșteșugul nu a fost expus ca o relicvă, ci ca o formă vie de creație artistică: produsele rezultate au putut fi admirate de vizitatori, iar procesul de realizare a fost parte integrantă din experiența oferită.

Tot în acest cadru, sâmbătă după-amiază, a avut loc dezbaterea „Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial”, un dialog deschis moderat de Tudor Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

De la misticismul mineralelor la secretele Africii

Iubitorii de geologie și misticism au putut admira în Galeria Cellarium expoziția „Mineralia. Mineralele și zodiile”, centrată în această ediție pe Piatra Lunii și Selenit, în spațiul expozițional al Palatului Reduta, publicul a vizitat și expoziția temporară „Măști ale puterii. Artă africană din colecția Alin Samochiș”. Cele 230 de piese expuse sunt rodul a peste trei decenii de călătorii și achiziții internaționale ale colecționarului Alin Samochiș. Unele exponate, cu o vechime de peste un secol și jumătate, au oferit publicului o incursiune rară în expresiile culturale autentice ale continentului african.

Tradițiile transilvănene, mereu la mare căutare

De asemenea, pe lângă noutățile din program, cei 3.400 de vizitatori au redescoperit și expozițiile permanente ale muzeului, respectiv:

„Cultura populară din Transilvania – sec. XVIII–XX”: o radiografie complexă a universului rural tradițional, ilustrată prin piese deosebite selectate dintr-un patrimoniu de peste 40.000 de artefacte.

Expoziția tactilă „Atinge și înțelege”: un spațiu dedicat în special persoanelor cu deficiențe de vedere, dar care a oferit și de această dată o experiență senzorială unică pentru copii și adulții dornici să interacționeze direct cu obiectele țărănești tradiționale.

Astfel, cu ocazia Nopții Muzeelor 2026, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și-a reconfirmat statutul de pol cultural dinamic, capabil să aducă împreună comunitatea locală în jurul patrimoniului mondial și național.

De asemenea, și Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a participat la ediția din acest an a Festivalului European Noaptea Muzeelor. Cu această ocazie, publicul a putut admira lucrări din patrimoniul muzeului valorificate atât în Expoziția permanentă – Galeria Națională, care se desfășoară de-a lungul a 15 săli, situate la etajul clădirii, cât și în expoziția temporară Arhetipurile frumuseții în arta europeană din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

De asemenea au putut fi vizitate și următoarele expoziții temporare:

Expoziția personală a artistului Flaviu Săsăran – „Geografiile tăcerii”

Expoziția personală a artistului Sabin Nemeș

Expoziția „Dincolo de ceea ce se vede” (Marcello Grassi, Nicola Vinci și Ștefan Bădulescu)

Expoziția „Pânze, freamăt și șoapte”

Interesul crescut al publicului, respectiv numărul și varietatea expoziţiior care au putut fi vizitate cu ocazia acestui evemiment, s-au reflectat în numărul mare de participanți, Muzeul de Artă Cluj-Napoca fiind vizitat de 17.138 de persoane.