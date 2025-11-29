Radio Renașterea

Noaptea Porților Deschise, ediția a XIII-a, la Teatrul Național din Cluj-Napoca

De Moș Nicolae, porțile Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca se deschid din nou pentru public. Sâmbătă, 6 decembrie 2025, începând cu ora 18:30, instituția găzduiește cea de-a XIII-a ediție a Nopții Porților Deschise, un eveniment devenit tradiție în comunitatea clujeană, dedicat întâlnirii dintre artiști și spectatori într-o atmosferă festivă, creativă și deschisă până după miezul nopții.

Ca în fiecare an, evenimentul marchează începutul sezonului sărbătorilor de iarnă și propune o seară de interacțiune, bucurie și solidaritate. În acest spirit, Teatrul Național continuă campania umanitară realizată împreună cu Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, cu scopul susținerii persoanelor în vârstă afectate de singurătate și izolare socială. Donațiile se pot face în foaierul teatrului sau online, pe site-ul organizației.

Programul ediției din acest an este unul divers și cuprinde ateliere, recitaluri, concerte, o proiecție de film, o expoziție, instalații interactive, activități pentru copii, o cafenea deschisă în Rotondă, precum și un târg de Crăciun găzduit la rangul II. Vizitatorii sunt invitați să participe la activități de pictură pe globuri, teatru de umbre, dans, improvizație, precum și la ateliere creative susținute de artiști ai teatrului.

Tot în cadrul serii, Teatrul Național continuă inițiativa de a deveni o instituție verde, lansată în anul 2024. În acest context, actrița și artista plastică Sânziana Tarța propune atelierul eco „Haina veche / Haina nouă”, dedicat conștientizării și refolosirii creative a materialelor textile.

Seara se va încheia cu un moment muzical special: concertul „Amintiri din copilărie”, susținut de Ada Milea și Berti Barbera, inspirat de povestirile clasice ale lui Ion Creangă.

Accesul la toate evenimentele este gratuit, în limita locurilor disponibile. Organizatorii precizează că intrarea după ocuparea locurilor nu va mai fi permisă, din motive de siguranță și bună desfășurare.

Publicul este invitat să descopere culisele teatrului, să participe la activități creative și să se bucure de o seară dedicată comunității, culturii și generozității.

