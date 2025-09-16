Noi echipamente medicale la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

Consiliul Județean Cluj a recepționat noi dotări medicale de înaltă tehnologie care au fost livrate Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Tehnologia modernă este indispensabilă în domeniul sanitar. Aceasta contribuie la realizarea unui act medical de cea mai bună calitate, la identificarea rapidă a problemelor de sănătate ale pacienților, precum și la tratarea în condiții optime a acestora. Vom continua să investim în cea mai mare și mai complexă unitate ambulatorie din țară!”

Valoarea noilor echipamente medicale este de 7.207.448,40 lei, la care se adaugă T.V.A.

Unitatea spitalicească aflată în subordinea forului administrativ județean a primit un tomograf în coerență optică cu masă de acționare electrică, un mamograf 3D cu tomosinteză, un sistem de videodermatoscopie digitală cu scanare corporală, un sistem urodinamic cu modul MEG, un ecograf digital Doppler color premium cu două sonde pentru chirurgie vasculară, un ecograf multidisciplinar cu trei sonde, un ecograf ocular și trei tonometre.

De asemenea, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase au mai fost livrate un ecograf multidisciplinar cu două sonde pentru cardiologie, un ecograf multidisciplinar cu trei sonde pentru pediatrie, un laser pentru urologie, un sistem pentru colorare imunohistochimică, un laser vascular pulsat, un ecograf multidisciplinar cu două sonde pentru endocrinologie, trei electrocautere, trei lensmetre și un extractor de fum reziduu laser.

Toate acestea au fost achiziționate în cadrul proiectului european „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale”, câștigat de Consiliul Județean și finanțat prin Programul Sănătate.