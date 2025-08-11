Nouă parohie în Jucu de Mijloc – Înaltpreasfințitul Părinte Andrei va binecuvânta începutul slujirii în noua biserică

Comuna Jucu, aflată în plină dezvoltare, are de acum o nouă parohie ortodoxă, în satul Jucu de Mijloc, ocrotită de Sfântul Mucenic Valentin. Pe terenul ales pentru construcția viitorului lăcaș de cult a fost amplasată o biserică provizorie din lemn, unde vor avea loc primele slujbe religioase.

Momentul de început al activității parohiei va fi marcat marți, 12 august 2025, de la ora 18:00, când Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va binecuvânta lucrările efectuate și va oficia o slujbă de rugăciune.

Proiectul viitoarei biserici este conceput pe un plan triconc, cu altar tripartit, respectând canoanele arhitecturii ortodoxe și adaptat specificului locului. „Noua biserică se dorește a fi un reper spiritual și comunitar durabil. Fațadele, unificate printr-un sistem de arcaturi, vor aduce coerență și ritm ansamblului, oferindu-i un caracter discret, dar recognoscibil. Lăcașul de cult va include și un subsol destinat activităților comunitare, ca spațiu de întâlnire și sprijin pentru locuitorii zonei”, a explicat arhitectul Petrică Maier-Drăgan.

Primarul comunei, Valentin Dorel Pojar, a transmis că, la vizita mitropolitană, va fi prezentată și macheta noii biserici: „Sperăm ca la sosirea ÎPS Andrei să putem prezenta și macheta noii biserici pe care o vom construi”.

Părintele paroh Liviu Adrian Bârz îi invită pe toți credincioșii să fie prezenți la acest moment de sărbătoare: „Vă invităm să ne unim inimile în slujire și cântare, la frumoasa noastră sărbătoare!”

Noua parohie din Jucu de Mijloc își propune să fie nu doar un spațiu liturgic, ci și unul al comuniunii, continuității și dialogului, răspunzând nevoilor unei comunități aflate în creștere.