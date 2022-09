Noul an școlar 2022-2023 a început prin rugăciune la Cluj-Napoca | Te Deum la Catedrala Mitropolitană

Luni, 5 septembrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-au rugat împreună cu elevii și profesorii din municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul începerii noului an școlar 2022-2023.

Astfel, de la ora 12:00, în Catedrala Mitropolitană din Piața Avram Iancu, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum. La slujbă au fost prezenți elevii de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la celelalte școli clujene, alături de reprezentanții conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectorii școlari, profesorii de religie, precum si alte cadre didactice a căror activitate didactică le-a permis acest lucru.

La finalul slujbei, după ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, vorbind despre importanța care trebuie acordată educației și despre rolul elevilor în viața Bisericii, amintind, în acest sens, îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția” ( I Timotei 4, 12).

„Am citat aceste cuvinte – care mereu și mereu au fost la inima tinerilor – știind că dumneavoastră creșteți și vă formați într-o lume atât de problematică, cu atâtea probleme de natură spirituală și materială. Dar tocmai pentru a vă ajuta, Biserica și școala încearcă să facă câte ceva pentru frățiile voastre, și nu numai cu rugăciuni. E nevoie de rugăciuni, dar în același timp e nevoie să vă învețe să aveți o viață frumoasă”, a spus ÎPS Andrei.

De asemenea, Mitropolitul Andrei a reamintit că, la fiecare început de an școlar, pe lângă faptul că există foarte mulți copii cuminți, există întotdeauna și «rateuri», tineri care au ratat șansa de a se forma cum se cuvine. Referitor la aceștia, a citat din nou spusele lui Comenius: «Ce sunt cei bogați fără înțelepciune, decât niște porci îngrășați cu tărâțe? Și ce sunt cei săraci fără înțelegerea lucrurilor, decât niște măgăruși condamnați să ducă poveri? Ce este cel frumos care n-a învățat nimic, decât un papagal împodobit cu pene». (…) Noi nu am vrea ca din aceste trei categorii să se găsească vreunul printre dumneavoastră, ci, dimpotrivă, așa cum zice Înțeleptul Solomon, de data aceasta către dascăli: «Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea» (Pilde 22,6)”.

Citește și Mesajul Mitropolitului Andrei la începutul anului școlar 2022-2023

Prezent la eveniment a fost și inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, care a vorbit despre colaborarea dintre Biserică și școală. Totodată și-a exprimat bucuria de a primi din nou binecuvântarea de început de an școlar din partea Mitropolitului Clujului.

„Profit de acest moment ca să-i mulțumesc Înalpreasfințitului Părinte Andrei pentru eforturile pe care le-a făcut în anii grei pe care i-am traversat în pandemie, să ofere tablete elevilor, să premieze performanța – a premiat elevii cu 10 la examenele naționale – și întotdeauna să aibă un gând bun adresat nouă. Suntem la un nou început de an școlar (…). Îmi doresc să fim sănătoși cu toții, să nu ne mai blocăm, și pentru aceasta e nevoie ca tot ce am deprins în anii aceștia de pandemie să respectăm în continuare, să respectăm regulile de igienă, să ne protejăm, ca să putem să fim la școală, pentru că nimic nu este mai important ca voi să vă formați, să acumulați cunoștințe, pentru că viitorul este al vostru și este foarte important cum vă pregătiți de pe acum pentru acest viitor”, a spus prof. Marinela Marc, adresându-se elevilor.

La manifestare au mai fost prezenți și consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cornel Coprean, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul de religie al județului Cluj – preotul prof. Marian Sidon, directorul Colegiul Ortodox din municipiu – preotul lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci și duhovnicul colegiului – arhimandritul prof. Samuel Cristea.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Colegiului Ortodox, dirijat de preotul profesor Petru Stanciu.

Slujba de Te Deum a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Clujului, având ca scop binecuvântarea cadrelor didactice și a elevilor la început și sfârșit de an școlar.

Început de an școlar la Colegiul Ortodox din Cluj-Napoca

În această dimineață bobocii din clasele pregătitoare, dar și cei din clasele primare au participat alături de părinți și profesori la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Festivitatea a avut loc de la ora 9:00, la sediul de pe strada Avram Iancu, nr. 6.

Și elevii din ciclul gimnazial și liceal au început prima zi de școală în mod festiv. Pentru ei, festivitatea de deschidere a avut loc de la ora 11:00, în curtea instituției de învățământ din Piața Avram Iancu, nr. 18.

Elevii au primit binecuvântarea Episcopului-vicar Benedict Bistrițeanul, care le-a adresat elevilor și profesorilor un cuvânt duhovnicesc și tradiționalele urări de început de an școlar.

De asemenea, directorul instituției de învățământ, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, le-a adresat elevilor un gând duhovnicesc și câteva detalii de ordin administrativ.

„Ne dorim ca în școala noastră să formăm oameni de bună calitate și spunem întotdeauna: omul înaintea performanței; câștigăm omul, am câștigat și performanța; am pierdut omul, performanța este efemeră”, a spus pr. lect. Liviu Vidican-Manci.

Anul școlar 2022-2023 a început cu un efectiv de 982 elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în creștere față de anul trecut.

Scurt istoric

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” îi desfășoară neîntrerupt activitatea din anul 1952, din momentul desființării abuzive de către regimul comunist a Institutului Teologic Ortodox Roman din Cluj (1924-1952).

Din anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, școala s-a deschis și spre ciclul primar și gimnazial, întrucât solicitările comunității erau evidente, dar și pentru că se dorea reînvierea celor două școli închise abuziv de comuniști: Liceul Ortodox „Mitropolitul Simion Ștefan” și Liceul Ortodox „Doamna Stanca”. Mitropolitul Nicolae Colan a fost cel care în 1944 a pus bazele primului liceu confesional, Liceul Ortodox de băieți „Mitropolitul Simion Ștefan”, iar în 1946 a deschis porțile și Liceului Ortodox de fete „Doamna Stanca”.

Din luna august 2021, fostul Seminar Teologic Ortodox a dobândit titulatura de Colegiu Ortodox, prin Ordinul Ministerului Educației 4593/05.08.2021, și tot de atunci a fost ales ca patron spiritual Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967), cel căruia i se datorează începuturile învățământului preuniversitar la Cluj-Napoca.

Din toamna anului 2012 până în prezent, instituția de învățământ teologic este condusă de pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, care este și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și inspector eparhial pentru catehizarea parohială, ocupându-se de organizarea și supravegherea activităților catehetice din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Școala funcționează pe principiul subordonării ierarhice si al ascultării canonice față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, desfășurându-și activitatea sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului