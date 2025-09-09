Noul an școlar 2025-2026 a început prin rugăciune la Cluj-Napoca | Te Deum la Catedrala Mitropolitană

Cu prilejul deschiderii noului an școlar 2025-2026, marți, 9 septembrie, elevii și profesorii din municipiul Cluj-Napoca s-au unit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Piața Avram Iancu, primind binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

De la ora 12:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba de binecuvântare a noului an școlar. La slujbă au fost prezenți elevi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la celelalte școli clujene, alături de reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectori școlari, profesori de religie, precum si alte cadre didactice a căror activitate didactică le-a permis acest lucru.

La finalul slujbei, după ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar.

Prezent la eveniment a fost și inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, care și-a exprimat bucuria de a primi din nou binecuvântarea de început de an școlar din partea Mitropolitului Clujului.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Colegiului Ortodox, dirijat de preotul profesor Petru Stanciu.

La manifestare au mai fost prezenți: consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cornel Coprean, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul de religie al județului Cluj – preotul prof. Marian Sidon și directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” – preotul conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci.

Slujba de Te Deum a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Clujului, având ca scop binecuvântarea cadrelor didactice și a elevilor la început și sfârșit de an școlar.

Început de an școlar la Colegiul Ortodox din Cluj-Napoca

Luni dimineața, 8 septembrie, elevii din cele trei cicluri de învățământ (primar, gimnazial și liceal) de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” au participat, alături de părinți și profesori, la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Festivitatea a avut loc la sediul central al școlii din Piața Avram Iancu, nr. 18, fiind precedată de Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de la ora 9:30, în curtea instituției de învățământ, de un sobor de clerici, în frunte cu directorul școlii, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci.

La finalul slujbei, părintele director Liviu-Vidican Manci a rostit un cuvânt de învățătură și a transmis cuvântul de binecuvântare al Părintelui Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cu prilejul începerii noului an școlar.

Anul școlar 2025-2026 a început cu un efectiv de 1.109 de elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în creștere față de anul trecut.

„Prima zi de școală, 8 septembrie, coincide în acest an cu Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului. Deschiderea cursurilor la Colegiul Ortodox a însemnat adunarea celor 1.109 elevi, alături de profesori și părinți, la Sfânta Liturghie pe care am oficiat-o în aer liber, la sediul central. Am adus gând de mulțumire pentru darurile revărsate asupra noastră și de cerere pentru a trece cu bine peste tulburările provocate de măsurile de austeritate la care este supus învățământul național. Am subliniat importanța formării unor caractere puternice, în care știința și moralitatea să se armonizeze. Avem nevoie să investim în educație – în educația copiilor noștri, a profesorilor și a părinților –, altfel nu vom avea nici țara pe care ne-o dorim, nici nivelul de trai la care visăm. Pentru Colegiul Ortodox, dezideratul «Omul, înaintea performanței» rămâne scris pe frontispiciu cu litere nevăzute”, a spus părintele director Liviu Vidican-Manci.

O școală cu tradiție

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” își desfășoară neîntrerupt activitatea din anul 1952, din momentul desființării abuzive de către regimul comunist a Institutului Teologic Ortodox Roman din Cluj, care a funcționat în perioada 1924-1952.

Din anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, școala s-a deschis și spre ciclul primar și gimnazial, întrucât solicitările comunității erau evidente, dar și pentru că se dorea reînvierea celor două școli închise abuziv de comuniști: Liceul Ortodox „Mitropolitul Simion Ștefan” și Liceul Ortodox „Doamna Stanca”. Mitropolitul Nicolae Colan a fost cel care în 1944 a pus bazele primului liceu confesional, Liceul Ortodox de băieți „Mitropolitul Simion Ștefan”, iar în 1946 a deschis porțile și Liceului Ortodox de fete „Doamna Stanca”.

Din luna august 2021, fostul Seminar Teologic Ortodox a dobândit titulatura de Colegiu Ortodox, prin Ordinul Ministerului Educației 4593/05.08.2021, și tot de atunci a fost ales ca patron spiritual Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967), Episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului în perioada 1936-1957, cel căruia i se datorează începuturile învățământului preuniversitar la Cluj-Napoca.

Anul școlar 2025-2026 a început cu un efectiv de 1.109 de elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în creștere față de anul trecut.

Elevii din ciclul primar își desfășoară activitatea la sediul situat pe strada Avram Iancu, nr. 6; cei din ciclul gimnazial în clădirea de pe strada Meseriilor, nr. 20, unde există și o bisericuță cu hramul „Sfânta Ecaterina”, unde elevii participă frecvent la programul de rugăciune; iar cei din ciclul liceal învață la sediul central, situat în Piața Avram Iancu, nr. 18, unde se află capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, amenajată între anii 1977-1987, sfințită la data de 30 ianuarie 1992 și resfințită la data de 25 noiembrie 2021, de Mitropolitul Andrei și Episcopul-vicar Benedict.

Din toamna anului 2023, elevii de gimnaziu învăță într-o nouă clădire, modernizată și dotată printr-un proiect european, investiție ce a costat peste 3 milioane de euro. Clădirea a fost inaugurată la începutul anului școlar, luni, 11 septembrie 2023. Lucrările de modernizare și extindere au fost realizate, prin finanțare europeană, de Primăria municipiului Cluj-Napoca. În urma acestora, capacitatea clădirii, unde învață elevii din ciclul gimnazial de la Colegiul Ortodox, a crescut de la 276 la 400 elevi. Corpul existent al școlii a fost supraetajat cu un nivel, spațiu în care au fost amenajate 5 noi săli de clasă. După modernizare, întreaga clădire beneficiază de: 16 săli de clasă, 5 laboratoare, o sală profesorală, o sală de muzică, o sală de pictură, o sală festivă multifuncțională, o sală de mese, precum și o bibliotecă și o arhivă.

Din toamna anului 2012 până în prezent, instituția de învățământ teologic este condusă de pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, care este și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Școala funcționează pe principiul subordonării ierarhice si al ascultării canonice față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, desfășurându-și activitatea sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului