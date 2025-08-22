Nu există nicio putere mai mare pe pământ decât dragostea | Maica Gavrilia Papaiannis

Maica Gavrilia Papaiannis:
„Nu există nicio putere mai mare pe pământ decât dragostea, care este sinonimă cu rugăciunea și modul în care aceasta se manifestă în momentele dificile de tăcere.”
ASCULTĂ LIVE
RADIO RENAȘTEREA
Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina: „Nădejdea în Dumnezeu nu poate sfârşi niciodată în deznădejde. Ispitele aduc smerita cugetare. Dumnezeu ştie cât poate răbda fiecare dintre noi şi îngăduie ispitele după puterea noastră. Însă trebuie ca şi noi să fim cu...
Sfântul Paisie Aghioritul: „Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla.”
Sfantul Talasie Libianul: „Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri."
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop: „Acela care iubește lucrurile bune și frumoase tinde de bună voie spre Harul îndumnezeirii, fiind călăuzit de Providență prin rațiunile înțelepciunii. Iar acela ce nu-i îndrăgostit de acestea e tras de la păcat...
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae despre Sfântul Gheorghe Pelerinul: „Bătrânul Gheorghe și-a săpat o groapă în care se ascundea în momentul rugăciunii, ca să nu vadă decât cerul. Când se întorcea în mănăstire îi spunea plin de mulțumire lui Ioanichie:...
Condacul Acatistului Sfinților Brâncoveni „Vrednic trăitor şi apărător al dreptei credinţe, floare aleasă a Ortodoxiei noastre, chemat ca Sfântul Constantin cel Mare să stăpâneşti în pace şi în credinţă dreaptă peste neamul tău, ai înzestrat întreaga Ortodoxie cu...