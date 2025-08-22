Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

Nu există nicio putere mai mare pe pământ decât dragostea | Maica Gavrilia Papaiannis

Vorbe de înțelepciune

Maica Gavrilia Papaiannis:

„Nu există nicio putere mai mare pe pământ decât dragostea, care este sinonimă cu rugăciunea și modul în care aceasta se manifestă în momentele dificile de tăcere.”

