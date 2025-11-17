O expoziție dedicată mozaicului Catedralei Naționale va fi vernisată la Palatul Patriarhiei

Expoziția „Mozaicul Catedralei Naționale. Sinteză și reafirmare” va fi vernisată joi în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. Evenimentul este dedicat celui mai amplu proiect de artă eclezială realizat până acum în România.

Expoziția aduce în prim-plan viziunea artistică și iconografică a pictorului Daniel Codrescu și a echipei sale, care realizează ansamblul de mozaic al Catedralei Naționale.

Vizitatorii vor putea descoperi etapele de realizare ale mozaicului, de la concepția teologică și schițele pregătitoare, până la montajul final, fiind invitați să pătrundă în intimitatea procesului creativ.

Expoziția reunește fragmente autentice de mozaic, desene iconografice originale, planuri și desfășurătoare, modele 3D și fotografii documentare surprinse în ateliere și pe șantierul Catedralei.

Evenimentul, coordonat de Cristina Cojocaru, este realizat în colaborare cu echipa Monumental Iconic.

Lucrările de pictură în mozaic la Catedrala Națională vor continua după 14 noiembrie, fiind finalizate până acum aproximativ 70% din suprafețele interioare.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu