O inimă care bate de 110 ani pentru România | interviu cu Iosif Rus – General de Brigadă cu o stea, în retragere

Iosif Rus – O viață cât un veac. Povestea celui mai vârstnic veteran al României

Într-o casă liniștită din Gherla, timpul pare că s-a oprit. Pe peretele alb, lângă icoane și fotografii vechi, o lumină blândă cade peste chipul unui om care a trăit mai mult decât un secol de istorie. Se numește Iosif Rus, s-a născut în 1915, în satul Țaga, și este astăzi cel mai vârstnic veteran de război al României — 110 ani de viață, de credință, de luptă și de demnitate.

Din Țaga copilăriei – rădăcini în pământul Transilvaniei

„Eram patru frați. Tata n-a mai venit din Siberia, iar mama… s-a stins de dor și durere.”

Așa începe povestea lui Iosif Rus, spusă rar, cu glasul cald al celor care nu se mai grăbesc nicăieri. S-a născut într-o familie de țărani care au știut ce înseamnă munca, credința și pierderea. Într-o Românie care abia se năștea, copilul de atunci avea să devină peste ani o fărâmă din istoria ei.

A învățat, a învins sărăcia și a fost toată viața un autodidact. Muzica l-a însoțit dintotdeauna — „cântam în corul satului, apoi la școală. Muzica m-a ținut viu în toți anii grei”, își amintește.

Frontul – lecția curajului și a credinței

Anul 1940 i-a schimbat viața. A fost mobilizat și trimis la Regimentul 81 Infanterie Dej, apoi la Școala de Ofițeri de Rezervă de Infanterie Sfântul Gheorghe, unde a devenit sublocotenent.

Între 1942 și 1945, Iosif Rus a luptat cu Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin în Caucaz și Peninsula Crimeea, acolo unde frigul și moartea mergeau mână în mână. A fost rănit la Krimskaya, dar, după opt luni de spitalizare, s-a întors din nou în tranșee. „Nu m-am gândit la mine. Era războiul nostru, al celor care n-am știut altceva decât să mergem înainte.”

Când vorbește despre acei ani, ochii i se luminează de o amintire amară, dar curată: „Mulți n-au mai venit acasă.”

Profesorul – omul care a învățat lumea să cânte

După război, viața i-a dăruit o altă armă: vioara. A devenit dascăl și, vreme de 43 de ani, a crescut generații întregi de copii în spiritul disciplinei și al iubirii de frumos. Este foarte mândru că elevii lui sunt acum artiști cu valoare apreciată.

Recunoașterea unei vieți fără egal

La împlinirea celor 110 ani, statul român i-a adus un omagiu rar. Prin decret prezidențial, Iosif Rus a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

Ceremonia organizată la Centrul Muzeal de Istorie Gherla a adunat militari, elevi, oameni ai locului — toți veniți să-l privească și să-i mulțumească. În fața lor, generalul Rus Iosif a zâmbit modest:

„N-am făcut nimic mai mult decât datoria mea. Țara aceasta mi-a fost casă și credință.”

Simbol al unei Românii care nu uită

La 110 ani, Iosif Rus poartă în suflet un secol de durere și speranță. A văzut războaie, monarhii, dictaturi, renașteri. A pierdut oameni dragi și a câștigat respectul unei țări întregi.

Când îl întrebi care e secretul longevității, ridică din umeri:

„Să mulțumești în fiecare zi. Și să iubești — pământul, oamenii, viața.”

Într-o lume care uită repede, generalul Iosif Rus rămâne un reper de simplitate și noblețe. Un om care a trăit, fără zgomot, ceea ce alții doar citesc în cărțile de istorie.

O inimă care bate de 110 ani pentru România.