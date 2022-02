O nouă apariție editorială, dedicată studențimii în Teologie, la Cluj Napoca

Colegii noștri de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca au lansat de curând o nouă revistă: Itinerarii. Publicația studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (serie nouă. Nr. 1/ 2022, 68 pg.).

Redactorul șef al revistei este Duhovnicul Facultății, Părintele Grigorie Foltiș, care ne și explică, într-un Argument, sensul reînființării, după 30 de ani, a acestui organ de presă – cum ar numi-o înaintașii noștri într-ale scrisului – pus la dispoziția studențimii, sunt convins nu doar „teologice”.

Cuprinsul este distins, luminos și variat ca și editarea, într-o formă tinerească, atrăgătoare. Puteți citi, alături de Argumentul redactorului șef (p. 7) o serie de articole și note, comentarii și cronici care merită amintite: Cuvânt de bine la început de „Itinerarii” (PS Benedict Bistrițeanul, pp. 3-4); Revista „itinerarii” a studențimii teologice ortodoxe clujene ne invită la „delicii” sub noi auspicii (Arhim. Prof. univ. dr. abil. Teofil Tia, Decanul Facultății, p. 5); Cunoaștere și smerenie, sau despre asumarea lucidă a limitelor (Kevin-Damian Pușcaș, pp.12-15); Liturghia Sfântului Iacob- de unde și încotro? (Marian Bota, pp. 16-18); Obiect și însemnătate. Spirit și lege- O pledoarie pentru recuperarea sensului (Cătălin-Bogdan Țermure, pp. 18-21); Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog. O scurtă meditație (Dragoș Oară, pp. 21-23); Ortodoxia în Kenya. Interviu cu PS Neofit de Nyeri și Muntele Kenya (Paul Siladi, traducere din engleză de Adrian Sasu, pp. 24- 35); Rubrica lirica consemnând Poeziile Temerar , Lacrimă fierbinte și Mută așteptare , facerea lui Daniel M. Olariu (pp. 35- 36); Cronica de film: The Book of Eli sau Misionarismul într-o lume post-apocalitică (Alexandru Pilan, pp. 37- 41); Recenzia lui Mihai Nevodar la volumul Părintelui Paul Siladi- Eroismul cotidian. Eseuri despre viața creștină (Renașterea, 2021) (pp. 42- 44); Cronica Întâlnirii studenților cu părintele Grigore-Dinu Moș: Despre nejudecarea aproapelui (pp. 45-52) și prezentarea cuvântului Părintelui Melchisedec Ungureanu, Starețul Mănăstirii Lupșa : Calea pocăinței și mijloacele ce înmulțesc harul (Flaviu-Ionuț Cetraș, pp. 53- 62). Tot aici, la rubrica Cronica , este cuprins și materialul care prezintă reflecțiile Conferinței lui Emmanuel Falque „Este creștinismul plauzibil?” (Ștefan Ramba, pp. 63- 64).

O foarte interesantă rubrică, Întreabă Profesorul , are ca protagoniști pe Părintele Profesor Ioan Chirilă și pe Părintele Prodecan al facultății de Teologie din Cluj, Adrian Podaru. Întrebări simple, răspunsuri limpezi. (pp. 65-67). Lista de autori (p. 68) ne lămurește asupra identității de „an” a studenților și întorși la contribuția lor scrisă n-ai zice. O bucurie în plus pentru lumea teologică academică. Un glas care, nădăjduim, va dura cât mai mult!

Pr. Constantin Necula

Sursa: tribuna.ro