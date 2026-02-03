O nouă ediție a întâlnirii „Tâlcuirea Psaltirii”, la Cluj-Napoca

Iubitorii de cuvânt duhovnicesc sunt invitați joi, 19 februarie 2026, de la ora 19:00, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă, la o nouă ediție a întâlnirii „Tâlcuirea Psaltirii”.

Evenimentul îi are ca invitați pe Arhimandritul Iustin Miron, starețul Mănăstirea Nicula, și pe Ieromonahul Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa.

Întâlnirea face parte dintr-o serie de dialoguri duhovnicești dedicate Psaltirii, ediții anterioare având loc atât la Mănăstirea Nicula, cât și la Mănăstirea Oașa, bucurându-se de interesul și participarea numeroșilor credincioși.

În cadrul acestei întâlniri, cei doi părinți vor vorbi despre Psaltire „de la inimă la inimă”, într-un dialog deschis și așezat, menit să aducă în atenție bogăția duhovnicească a Psalmilor și importanța lor în viața creștinului.

Evenimentul este organizat de Asociația Candela Oașei, în parteneriat cu Mănăstirea Nicula și Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Intrarea este liberă.