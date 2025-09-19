O nouă premieră la Teatrul de Păpuși „Puck”: „Scufița Roșie”

Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca își așteaptă în curând micii spectatori la o nouă premieră. Este vorba de spectacolul „Scufița Roșie”, programat duminică, 21 septembrie, de la ora 11. Prin intermediul îndrăgitei povești, copiii pătrund în frumoasa lume a teatrului de păpuși, intrând în contact direct nu doar cu personajele cunoscute de ei, ci și cu păpușarii care dau viață acestui univers magic. De asemenea, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11, va fi prezentat pe scena instituției spectacolul „Én vagyok Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio”, după Carlo Collodi, în regia lui Călin Mocanu.

Spectacolul „Scufiţa Roşie”, a cărui premieră va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 11, este un o reluare a spectacolului inedit în care regretatul regizor Bogdan Ulmu propune dublarea păpuşilor din spatele paravanului cu actori costumaţi. Această abordare regizorală are darul de a crea o puternică legătură între prestaţia actoricească şi emoţia spectatorului de orice vârstă.

Scenariul: Cornel Udrea

Regia: Bogdan Ulmu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Asistent regie: Adina Ungur

Asistent scenografie: Elena Ilaș

Muzica: Geo Şfaiţer / Remix: Domokos Előd

Distribuţia: Adina Ungur, Ionuţ Constantinescu, Laura Corpodean, Andra Cotiușcă, Radu Lărgeanu, Iulian Lungu, Călin Mureşan.

Spectacolul este prezentat în limba română, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani. O nouă reprezentație a acestuia va avea loc marți, 23 septembrie, de la ora 17.

Un spectacol despre inițiere

De asemenea, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11, este programat pe aceeași scenă spectacolul „Én vagyok Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio”, după Carlo Collodi, în regia lui Călin Mocanu.

Nașterea și transformarea, trezirea la viață a lui Pinocchio este miracolul însuși, iar peripețiile lui reprezintă de fapt drumul simbolic al formării personalității mature și responsabile.

Distribuția este formată din actorii Balogh Dorottya, Domokos Szabolcs, Mostis Balázs, Patka Ildikó, Péter Izolda, Kovács Francisc, Balog Ferencz, Horváth Jonathán și Urmánczi Jenő.

Spectacolul se joacă în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Informații despre bilete

Biletele se pot achiziționa online, accesând următoarele linkuri:

Pentru spectacolul de sâmbătă, de la ora 11:

Pentru premiera de duminică, de la ora 11:

Pentru spectacolul de marți, de la ora 17:

De asemenea, se pot achiziționa bilete și de la casieria din foaierul teatrului, înainte de intrarea la spectacole.

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică va costa 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

De asemenea, biletul de intrare la spectacolele jucate la sediu de luni până vineri va costa 10 lei pentru copii, elevi, studenți (tarif redus cu 75%), pentru pensionari 20 de lei (tarif redus cu 50%), iar pentru adulți 40 de lei.

Spectatorii sunt rugați să ajungă cu 15 de minute înainte de ora de începere a spectacolului.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.