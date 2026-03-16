O recomandare de hirotonie din anul 1811: obștea din Susenii Bârgăului către episcopul Vasile Moga

Parohia Ortodoxă Susenii Bârgăului păstrează în patrimoniul său un document istoric rar și deosebit de important ce datează din anul 1811. Studiind bogata arhivă a acestei vechi parohii, am descoperit acest document vechi de peste două sute de ani, păstrat până în zilele noastre într-o stare foarte bună. Documentul se prezintă sub forma unei singure file de hârtie, redactată integral pe ambele fețe în limbă română cu caractere chirilice. Începuturile paragrafelor prezintă modele caligrafice specifice epocii, ce oferă documentului o frumusețe aparte. Scrisul este drept, lizibil si realizat cu grijă, arătând prin aceasta importanța conținutului.

Actul reprezintă cererea și recomandarea oficială a obștii parohiale din satul Susenii Bârgăului (Borgo Suseni) către Consistoriul de la Sibiu, condus de episcopul Vasile Moga(1811-1845), și privește primirea la hirotonie a cantorului Ioan Flămând, fiul parohului Ștefan Flămând. Această practică, a alegerii candidatului la preoție de către sinoadele sau obștile parohiale, era întâlnită frecvent în Transilvania, atât la ortodocși, cât și la greco-catolici și a fost consfințită prin prevederile Statutului Organic șagunian, adoptat în 1868 și a rămas în vigoare până în 1925. Mitropolitul Andrei Șaguna al Transilvaniei (1808-1873) a acceptat și a oficializat din punct de vedere canonic această practică deoarece a considerat-o o manifestare vizibilă și concretă a funcționării sinodalității organismului eclesial, argumentând-o din punct de vedere teologic, istoric și canonic în lucrările sale.[1]

Documentul a fost întocmit în 14 ianuarie 1811 și poartă titlul „Atestat”, fiind structurat în trei părți. Prima parte se referă la redactarea cererii propriu zise, menționându-se că aceasta s-a făcut cu învoirea tuturor sătenilor, deci hotârărea de recomandare a cantorului Ioan spre preoție a fost hotârătă și votată de întregul sat. În a doua parte, se face referire la situația preotului predecesor, dar și la motivarea alegerii fiului său la slujirea preoțească. În ultima parte, obștea sătească își exprima nădejdea că feciorul preotului va împlinii slujba preoțească la fel de bine ca tatăl său. Atestatul se încheie cu numele tuturor membrilor sinodului parohial, iar în cazul unora apare și ocupația sau funcția pe care o aveau în acel moment. În final, este consemnată data, anul și locul redactării documentului.[2] Răspunsul Consistoriului, chiar dacă nu ni s-a păstrat, a fost unul pozitiv, lucru ce reiese din faptul că tânărul cantor Ioan a fost hirotonit și a slujit la parohia Susenii Bârgăului. Din timpul acestui preot, se păstrează la Arhivele Naționale, Serviciul Județean Bistrița-Năsăud, câteva învoieli de căsătorie și pomelnice de înmormântare, ce poartă semnătura lui olografă.[3]

Anexă documentară[4]

Atestat

Noi mai în jos iscăliţi în nume, cu înştiinţarea şi învoirea tuturor săteanilor, cu plecăciune ne rugăm prea cinstitului conzistoriumului ca cantorul Ion feciorul parohului părintelui popa Ştefan Flămînd de la Borgo Suseni, pre carele nu numai tatăl său, ci toţi, bătrîni şi tineri aleşii obştii Parohiei învoindu-l să să primască la taina preoțiii în locul tătîne-său.

A. Fiind taica acestui numit diiac ajuns la vîrsta bătrîneţelor de 81 de ani, slăbit de atîtea totdeauna la toate întîmplările pentru slujba preoţească a alerga, ba şi de multe ori să întîmplă a nu putea în toate numitele praznice a sluji sfînta liturghie pentru neputinţa bătrîneaţelor şi slăbăciunea ochilor şi aşa noi tot satul voim şi trimitem pe acest numit diiac şi ne rugăm cinstitului conzistoriumului să să primască cu foarte mare milostenie în locul tătîne-său la această taină a preoţiii pe această parohie Borgo Suseni.

B. Slujind numitul popa Ștefan la satul nostru 28 de ani, în toată vreme cu toată osîrdia şi cu dreptate, la toate întîmplările spre slujba preoţască, s-au nevoit a împlini toate şi după cuviinţă ferindu-să şi păzindu-să de toate opritele şi necuviincioasăle fapte, atîta cît pînă acuma tot satul să află îndestulat şi noi încă nădăjduim că şi ficiorul va ajuta tătîne-său, că şi pre el îl ştim noi că îi om blînd, nesfadnic, nebeţiu, cu dreptate şi cu purtare bună şi slujind acuma de şapte ani la bisearică în Suseani ca cantor n-au rămas niciodinăoară de la slujba sa, s-au silit totdeauna a plini toate, ca un cantor deregătoria sa.

Pentru aceea şi noi avînd mare lipsă de un preot (…) la întîmplările preoţăşti, precum şi tatăl său au fost adecă în locul tătî-său, fără pe numitul diiac Ioan Flămînd, cinstitul conzistoriomului a-l primi la Taina preoţiii în locul tătîne-său, cu feaţă plecate ne rugăm toţi săteni din mila preacinstitului conzistorium a-l (…) la Taina Preoţiii în locul (tătî)ne-său, popa Ștefan Flămînd.

* Alexandru Mînzat, căprari bătrîn

* Dumitru Turja, fraităr

* Cozma Corgiuban

* Toader Buleu

* Larion Acsentie, juraţi satului, cătane

* Ion Dan, birău

* Ştefan Danea

* Toma Galbăn

* Cozma Crăcana

* Lucin Buf […]

* Gheorghe Ţaica […]

* Ion Galbăn

* Iacob Pop

* Marten Tresnea

* Gavril Trăsnău

* Toader Trăsnău

* Pintelei Grosu şi (…

* …. …)

bătrîni satului

Dată la Borgo Suseni în 14 zile a lunii lui lenăoare (Ianuarie) 811.

Autor: Viorel Nicolae Codreanu

[1] Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între Revoluția pașoptistă și Marea Unire, Evoluție istorică și relații confesionale, Editura Andreiana/Presa Universitară Clujeană, Sibiu/Cluj-Napoca, 2015, p. 736-748.

[2] Documentul se află în prezent în arhiva Parohiei ortodoxe române Susenii Bârgăului. Alese mulțumiri părintelui paroh Gabriel Pugna pentru permisiunea studierii acestui document.

[3] Vezi Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, Oficiul Parohial Ortodox român Susenii Bârgăului, dosar 34.

[4] Îi mulțumesc părintelui Filoteu Bălan pentru sprijinul acordat în transcrierea documentului.